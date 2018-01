Más de un mes de espera para que Valencia renueve el convenio de la Ciudad Deportiva

El Ayuntamiento de Alicante envió, el pasado 29 de noviembre, el convenio de uso y mantenimiento de la Ciudad Deportiva al director general de Deporte Josep Miquel Moya Torres. Y aún no ha recibido respuesta. El citado documentó expiró hace varios meses y, sin uno nuevo en vigor, no se puede realizar ninguna reforma en la instalación. El campo de césped sintético de la Ciudad Deportiva presenta un aspecto tan deteriorado que el Consistorio ha decidido suspender los partidos de competición a partir de este mismo fin de semana. Pero los equipos siguen entrenando ahí pese al evidente riesgo que suponen los socavones y surcos que presenta el terreno de juego, al margen de que está tan deteriorado que prácticamente se pisa sobre hormigón y no sobre césped sintético.

El Ayuntamiento ya aprobó (está en proceso de licitación) la instalación de nuevos terrenos de juego en los campos del Monte Tossal, Virgen del Remedio y Cabo de las Huertas. En este paquete también querían incluir el de la Ciudad Deportiva, pero se encontraron con el impedimento de que el convenio estaba caducado, ya que la instalación pertenece al Consell.

Pese a los pocos campos disponibles en Alicante, finalmente no se han aplazado los partidos de este fin de semana y, por ejemplo, el Hércules-Elche de categoría cadete se disputará finalmente a las 12.30 horas en el polideportivo Juan Antonio Samaranch (San Gabriel). No habrá encuentros en el Monte Tossal, Virgen del Remedio, Cabo de las Huertas ni Ciudad Deportiva.