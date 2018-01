El Mapfre pone en marcha la "operación remontada"

"Aquí seguimos, luchando duro para minimizar lo perdido con los tres barcos que ayer optaron por navegar más alejados de la costa". Así arrancaba esta mañana Xabi Fernández su último email desde a bordo del Mapfre. Durante las últimas 24 horas la flota ha defendido diferentes estrategias para afrontar el ascenso por la costa australiana, y en esta ocasión el barco español no ha obtenido el resultado esperado de su apuesta por el Oeste. Dongfeng Race Team y Team AkzoNobel son ahora los dos equipos mejor situados en la clasificación, aunque el Mapfre sabe que todavía queda mucho por delante y los de Xabi Fernández ya han comenzado la "operación remontada".

"Ha sido un comienzo complicado desde Melbourne, con un montón de trasluchadas y cambios de liderato. Nos sentimos bien con respecto a la flota, pero obviamente la decisión de navegar frente a la costa no nos ha dado sus frutos", comenzaba explicando el patrón vasco. "Al principio no esperábamos perder mucho, pero las cosas no nos han salido en las últimas 24 horas. Una cosa es segura, y es que seguimos luchando cada ola y sabemos que tendremos la oportunidad de volver a estar delante en esta etapa. Queda mucho por delante".

Después de optar por la opción más próxima a la costa junto con los americanos del Vestas 11th Hour Racing, el Mapfre veía como poco a poco el grupo del Este, liderado por el Dongfeng Race Team, comenzaba a ganar ventaja a lo largo de toda la jornada de ayer. En el parte de las 02:00 hora peninsular de esta pasada madrugada los de Xabi Fernández se encontraban a 46 millas del líder, el Dongfeng Race Team, y fue a partir de ese momento cuando comenzaron a recortar la distancia en cada parte de posiciones.

Ahora, según el parte de las 14:00 horas, el Mapfre quinto a 37 millas del líder y navegando muy próximos y en paralelo al Vestas 11th Hour Racing y Turn The Tide on Plastic, lo que sin duda está haciendo que el equipo español dé su cien por cien para continuar reduciendo las distancias tal y como explica Xabi: "Tenemos a Vestas con nosotros y creo que esto nos está empujando a los dos a esforzarnos más. Si te relajas un minuto pierdes rápidamente, así que estoy feliz de que naveguemos en compañía. Veamos cómo cambia la situación y esperaremos pacientes a que llegue la compresión de la flota".

Xabi: "Estoy seguro de que volveremos a estar delante en algún momento"

Sin lugar a dudas no ha sido un comienzo fácil para el actual líder de la general de la Volvo Ocean Race, pero está claro que la etapa no ha hecho más que empezar. Con más de 4.600 millas por delante hasta Hong Kong y ante una etapa llena de obstáculos como ésta, el MAPFRE tiene claro que no faltarán oportunidades para volver a estar entre los puestos de cabeza.

Ahora, con la mirada puesta en continuar recortando millas con el líder, los de Xabi Fernández ya piensan en los próximos puntos clave del recorrido tal y como afirma el patrón vasco: "Ya nos estamos separando de la costa de Australia y vamos en dirección a las Islas Salomón y las calmas ecuatoriales. Ahora ya estamos en navegación oceánica total y ya en breve haremos un par de maniobras más y nos pondremos ya a estribor para ir con los Alisios del Sur hasta las Islas Salomon y el ecuador. Todavía falta mucho por delante. Todos estamos bien a bordo y dispuestos a apretar mucho, así que estoy seguro de que volveremos a estar delante en algún momento.