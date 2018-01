Iván Raña: «Correr engancha porque te da calidad de vida»

A 17 días para la disputa de una de las carreras más vistosas de España, la 29ª Media de Santa Pola refuerza este año su atractivo con un duelo entre maratonianos y triatletas que protagonizarán durante la prueba cuatro históricos del atletismo español: Martín Fiz (campeón del mundo y de Europa) y Julio Rey (subcampeón mundial y recordman nacional de los 42 kilómetros) frente a Iván Raña (campeón del mundo de triatlon) e Iván Álvarez, ganador en 2017 de la carrera de Vitoria. ¡A sus puestos!

¿Qué es lo que más le atrae de este reto de maratonianos frente a triatletas en Santa Pola « Es una distancia bastante igualada para los dos. Y hay que recordar que Martín Fiz no está en su mejor momento. De lo contrario, no habría nada que hacer. Será entrentenido porque ni ellos ni nosotros estamos en temporada. Habrá sorpresas. El que llegue más entrenado el día 21 será el que corra más. En septiembre sería otra cosa y yo me apuntaba al jaleo de salida».



En una prueba de 21 kilómetros, ¿Quién parte, en teoría, con más ventaja: un maratoniano o un triatleta«Un maratoniano tiene más facilidad y soltura de piernas corriendo porque tiene una técnica de muchos años y mucho ritmo en las piernas, pero el triatleta tiene más motor, más caja y más potencia. Y la fuerza del gimnasio y la bicicleta también te ayudan para aguantar el ritmo aunque estés tocado».



¿Ha participado anteriormente en algún desafío deportivo de estas características

«He participado en otros desafíos, pero no en época de competición. Fuera de temporada es difícil valorar quién está más en forma. Si se hiciera en temporada, además de que supone más estrés prepararlo como una carrera, te trastoca el calendario».



Además de este «cara a cara» entre históricos del deporte español, ¿Que otros alicientes le encuentra a esta Media Maratón

«La temperatura de Santa Pola es ideal para hacer una buena marca. Yo vengo de Galicia con lluvia y un invierno duro y plantarte ahí a 18 o 20 grados es ideal. Es un gran aliciente para empezar a correr en perfectas condiciones».



¿Cómo explica la creciente «fiebre» por el running que se vive actualmente en España

«Es una fiebre que tampoco hace tanto daño. A alguna gente sí le causa lesiones en los tendones, roturas por estrés y por pasarse antes de tiempo. Es lo malo, pero también trae hábitos saludables: te cuidas en la comida, te vas a dormir antes, no sales tanto de fiesta y vigilas el alcohol. Todo eso ayuda a mejorar la calidad de vida y se quedará para muchos años. Estar sano y sentirte bien no es pasajero como puede suceder con otras modas».