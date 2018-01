David Ferrer: «No hago caso a los que dicen que sólo tengo físico, sin talento no habría llegado tan lejos»

David Ferrer afirma que a sus 35 años mantiene la ilusión por el tenis porque aún se ve competitivo. Dice que no piensa en la retirada y que irá semana a semana. «Juego porque me lo paso bien y disfruto», recalca.

A sus 35 años, David Ferrer hace balance de su carrera profesional. El tenista de Xàbia afirma que mantiene la ilusión intacta porque ahora juega sin presión.

A sus 35 años, ¿cómo mantiene la ilusión por competir?

La mantengo porque me veo competitivo. Después de un año en el que he bajado posiciones en la clasificación mundial aún creo que lo puedo hacer mejor. Físicamente no estoy teniendo problemas importantes, de hecho no los he tenido durante mi carrera. La clave es que lo paso bien.

¿Esta es su última temporada?

No lo pienso, sinceramente voy semana a semana. Estoy en un momento en que lo que busco es disfrutar, jugar en las pistas centrales que pueda e intentar mejorar mi clasificación.

¿Cómo se gestiona pasar de estar en lo más alto a pasar a ser el 37 del mundo?

Al principio cuesta un poco porque he sido un jugador muy regular durante muchos años, pero cuando piensas que tienes 35 años y que lo que has hecho es algo tan difícil, te relajas un poco, valoras más lo conseguido en tu carrera y aceptas que hay una nueva situación. Y que puedes mejorar, claro.

Usted ya no juega solo por dinero...

Juego porque me lo paso bien y disfruto. Me encanta el tenis. Nunca he jugado por dinero, se lo puedo asegurar.

¿Ya ha pensado qué hará cuando se retire?

La verdad es que no le he pesando mucho. Sé que será algo vinculado al tenis, me encanta la enseñanza, ver tenis y ver gente joven. Cuando esto se acabe me gustaría más tiempo en casa porque durante mi carrera tenística he viajado mucho, pero estaré vinculado al tenis.

¿Qué peajes ha tenido que pagar a nivel personal por llegar hasta donde ha llegado?

Desde los 14 años estoy fuera de casa y eso es una renuncia a pasar más tiempo con tu familia o tus amigos. Llevas otra forma de vida diferente a la de los demás. El deporte te enseña unos valores y el hecho de viajar y conocer mundo y otras culturas seguramente con otra profesión no lo habría conseguido, sobre todo desde tan joven. Por eso siempre estaré agradecido al tenis.

Vamos, que volvería ser tenista con los ojos cerrados.

Seguro. A toro pasado puedo decir que lo mejor que he hecho ha sido dedicarme al tenis, no hay lugar a dudas.

Echa la vista atrás, hace recuento y ve que ha estado siete años entre los diez mejores del mundo, tercero de la ATP, subcampeón de Roland Garros, una Copa Davis... ¿Qué piensa?

Pues que sobre todo hay un gran trabajo de muchos años. Cuando estás metido dentro de esa vorágine no te paras a pensar, pero cuando miras atrás lo valoras mucho más lo que has conseguido.

¿El mejor año de su carrera?

Sin duda, 2012. Gané siete títulos. En 2013 fui tercero de la ATP, pero en 2012 jugué mi mejor tenis.

Hace un año la carrera de David Ferrer atravesó un bache. ¿Pensó en dejar el tenis?

En 2016 y principios de este año tuve dudas. En varios partidos no estaba bien mentalmente y es cierto que no estaba a gusto conmigo mismo. Luego cambiaron algunas cosas: la forma de entrenar, trabajé mentalmente y ahora estoy muy bien, muy contento con el día a día y sin tanta presión.

¿Le molesta que muchas veces se haya hablado más de sus cualidades físicas antes que de su talento?

No. A ver, en el tenis si no tienes talento no puedes conseguir lo que he conseguido. Lo que pasa es que mi juego es punto por punto. Pasa lo mismo que cuando se habla de Rafa Nadal en ese sentido: tiene un físico espectacular pero un talento descomunal. No hago caso a eso, la verdad porque la gente que entiende de tenis sabe que para ser un top ten o tiene talento o no llegas aunque tengas un gran físico.

De haber jugado en otra época sin Nadal, Federer o Djokovic, ¿habría llegado a subir un peldaño más?

No lo pienso porque tampoco lo creo. Nadal, Federer, Djokovic o Murray me han hecho mejor tenista y me han ayudado a tener más ambición.

Conquistar el torneo de Bastad tras 21 meses sin ganar una final, ¿fue una liberación?

Liberación no. Fue muy importante por como estuve esa semana, fue muy emotiva porque mi hermano estaba mi lado....

Lo digo porque romper una mala racha da moral.

Pero eso me da un poco igual porque lo importante para mí es ser competitivo aunque te pases un año sin ganar un torneo.

¿Las apuestas en el tenis están muy extendidas?

No solo en el tenis sino en la vida en general. Pero el deporte y las apuestas no pueden ir relacionados.

¿A usted nunca le han propuesto nada ilegal?

Por suerte nunca he tenido ese problema.

¿Cuál es su relación con Rafa Nadal?

Muy buena. Rafa y yo hemos coincidido durante muchos años y le aprecio mucho a él y su familia. Es el mejor deportista español.

A nivel personal parece perfecto.

En el deporte todo se magnifica. Cuando tienes un mal día puedes ser el más borde del mundo y cuando eres normal pareces la mejor persona del mundo. Con el paso de los años aprendes que cuando eres famoso la gente tiende a magnificarte.

De fútbol hablarán poco. Usted del Barça y Nadal del Real Madrid.

Sí que hablamos, claro. El es un fanático del Real Madrid y del fútbol y yo no tanto, aunque me gusta el Barça, A mi me gusta el deporte en general.

Usted llegó a decir que Toni Nadal, el tío de Rafa, le había mejorado como tenista y como persona.

Es verdad. Yo siempre he hablado mucho con Toni y he aprendido muchas cosas de él, de su filosofía. Y de Rafa también, es el ejemplo de lo que dice su tío.

¿Cuál es su bestia negra en una cancha?

Federer. Nunca le he podido ganar. Hemos jugado 17 veces y he perdido siempre.

Se llegó a decir que tiene una mala relación con Conchita Martínez, la excapitana de las selecciones de tenis femenina y masculina.

No, nunca. Es una persona que conmigo siempre se ha portado fenomenal, la aprecio muchísimo y tengo una buena relación.

Gala León recibió muchas críticas tras ser nombrada capitán del equipo de la Copa Davis. ¿Había un componente machista por el hecho de dirigir un equipo de hombres?

La Federación Española de Tenis tomó una decisión que generó polémica. Nos comentaron que había otros candidatos y conociendo a los tenistas no creo que fueran críticas machistas. Hubo un comentario de Toni Nadal que creo que se magnificó y se sacó de contexto y partir de ahí se montó la polémica.

En 2016 dijo que en 2018 o cuando su carrera comenzara a ir hacia abajo sería padre. La primera parte está a punto de cumplirse.

Es obvio que es la realidad, mi carrera al alza va a ser muy difícil que vaya. No me veo siendo tercero del mundo [risas]. Y ahora es un buen momento para ser padre. Mi mujer está embarazada de cinco meses. Nos hacía ilusión.

¿Qué consejos le daría a un chico que empieza a jugar a tenis?

Sobre todo que disfrute del tenis y que no se meta presión por ganar tan joven. Y que siga con los estudios hasta cierta edad y que tenga unos hábitos de vida saludable.

¿Qué veía en Agassi para que fuera un ídolo al que copiaba hasta la forma de vestir?

En esa época Agassi rompía con todo. Era extravagante y diferente a otros jugadores. Tenía cosas geniales.