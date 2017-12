Vitolo llega al Atlético: "Vengo a jugar y ganar títulos"

El nuevo extremo del Atlético de Madrid, Víctor Machín 'Vitolo', ha explicado que llega al club con la idea de "jugar, ayudar y sobre todo ganar títulos", al tiempo que ha asegurado que se puede "adaptar muy bien" a lo que le pedirá Diego Pablo Simeone y ha mostrado sus ganas por jugar delante de "una afición muy caliente" como la del equipo rojiblanco.



"Estos últimos años el Atlético ha peleado con los más grandes y en parte vengo aquí por eso. Ha llegado a finales de Champions, le ha ganado títulos al Barça y al Madrid, que en teoría son los que siempre van a ganarlos. Estos últimos años el club ha crecido mucho. Vengo con expectativas de jugar, ayudar, divertirme y sobre todo ganar títulos, que al fin y al cabo es lo más importante", aseguró Vitolo en su presentación.







El canario, que, apuntó que ya sabe lo que se espera de él. "He hablado con el entrenador y me ha comentado lo que quiere de mí. Son cosas que me quedo para mí.. Estoy motivado e ilusionado con este nuevo equipo. Ojalá que pueda devolverle la confianza al 'mister' en el campo, que es lo principal", deseó.En cuanto a los objetivos para esta segunda parte de la temporada, recordó que. "Es verdad que la Champions era lo que todos queríamos, pero al final esto es fútbol y ojalá que el próximo año volvamos a estar ahí. Si podemos ganar algún título este año, mucho mejor para los aficionados", dijo el internacional español, con ganas de conocer a su nueva hinchada."Ojalá que me quieran mucho, pero eso tendré que ganármelos en el campo. Por los año que he venido al Calderón sé que es una afición muy caliente, que arropa mucho al equipo, y muchos partidos en parte los ganan los aficionados. Estoy desando jugar para sentir esa emoción en el campo", avanzó.Por último,. "Para nada esperaba este comienzo de temporada. Fueron momentos difíciles, sobre todo porque tuve muchas lesiones y así es difícil coger ritmo. Le deseo todo lo mejor a Las Palmas. Allá donde esté siempre seguiré siendo amarillo como aficionado. Ojalá que en el futuro nos podamos volver a encontrar", zanjó.Datos del elemento