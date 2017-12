Felipe Orts finaliza 2017 entre los veinte mejores del mundo

Mathieu Van der Poel ganó el Superprestige de Diegem y consigue su victoria número 21 de esta temporada 2017-2018 y la vigésimo novena en el año natural 2017. El neerlandés ha batido el récord de Sven Nys. Por su parte, los corredores del equipo alicantino Ginestar-Delikia, Felipe Orts e Ismael Esteban, terminan la última prueba del año dentro del "top20" .

Ismael Esteban, consiguió finalizar en el puesto decimoctavo con una sonrisa. Después de la complicada fractura de dos vértebras a finales de verano, el cántabro ha sabido recuperarse lo mejor posible y vuelve a ser el que era. "Me he visto con las sensaciones de antaño y, aunque soy consciente que debo mejorar mucho todavía, creo que voy en la dirección correcta y me veo muy motivado. Es una buena recompensa para un fin de año lejos de casa", recordaba al final de la carrera el campeón de España.

Felipe Orts, por su parte, logró finalizar el decimonoveno. "No me he encontrado como debía. No le he pillado el hilo al circuito y ahora, toca descansar y pensar en la próxima carrera", añadió. El equipo pone fin al primer año de andadura con unos muy buenos resultados, pues el corredor alicantino se ha colocado en tan solo tres meses de temporada el 20 en el Ránking UCI, consiguiendo así uno de los principales objetivos de la temporada.

El día 1 volverán a la competición en Baal.

Diegem. Clasificación:

1 VAN DER POEL Mathieu NED CORENDON – CIRCUS 1:03:45

2 VAN AERT Wout BEL CRELAN – CHARLES 1:04:40

3 SWEECK Laurens BEL ERA-CIRCUS 1:05:26

4 AERTS Toon BEL TELENET FIDEA LIONS 1:06:03

5 MEISEN Marcel GER STEYLAERTS – BETFIRST 1:06:13

6 PAUWELS Kevin BEL MARLUX – NAPOLEON GAMES 1:06:15

7 MEEUSEN Tom BEL CORENDON – CIRCUS 1:06:21

8 VAN DER POEL David NED CORENDON – CIRCUS 1:06:36

9 BORO– Michael CZE PAUWELS SAUZEN – VASTGOEDSERVICE 1:06:40

10 HERMANS Quinten BEL TELENET FIDEA LIONS 1:07:00

18 ESTEBAN AGUERO Ismael ESP GINESTAR – DELIKIA 1:09:32

19 ORTS LLORET Felipe ESP GINESTAR – DELIKIA 1:09:50