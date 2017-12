«Conseguir la titulación CCM es fruto del trabajo de muchos años»

Alberto Iglesias, director de Font de Llop, uno de los campos mas representativos de la Costa Blanca, es el primero en la Comunidad Valenciana en lograr esta prestigiosa titulación.

Un total de cinco candidatos europeos pudieron acudir el examen de Certified Club Manager (CCM) tras completar los cinco cursos del Programa de Desarrollo Administrativo, asistiendo al menos una vez a las Conferencias Mundiales CMAA que se celebran todos los años en Estados Unidos, y obteniendo un total de trescientos créditos formativos CMAE antes de realizar el examen CCM. Esta prueba consta de siete horas de examen dividida en dos partes. El primero es un examen de opción múltiple de doscientas preguntas que cubren las diez competencias principales y el segundo implica respuestas ampliadas a las preguntas formuladas en torno a un estudio de caso sobre una situación en un club y como solventarla. Para poder aprobar se tiene que conseguir un mínimo del 70% de acierto en todas las pruebas y todo ellio en inglés.



¿Qué significa para usted haber obtenido esta titulación?

Conseguir esta titulación en un idioma que no es tu lengua materna es complicado y me siento muy orgulloso de ello. Después de cinco años de preparación y formación en el Programa de Desarrollo de Gestión, dos niveles, (Management Development Program), obteniendo el CMDip, haber superado los niveles de Gestión de Golf en Saint Andrews (Escocia), el nivel de F&B (comida y bebidas) en Les Roches Marbella, y el nivel de Estrategia y Liderazgo en Edimburgo (Escocia), por fin recibí la maravillosa noticia de que aprobé el examen celebrado en la sede de la Real Federación Española d Golf en Madrid, y he obtenido el título de CCM.

He de decir que todo esto ha sido voluntario y paralelo a mi trabajo en Font del Llop y que, según iba pasando niveles y adquiriendo conocimientos, los aplicaba en el club.

¿Qué le decidió a hacer estos cursos?

Este prestigioso título ha sido el logro de un camino que comenzó en 2009 en el Congreso Europeo organizado por Club Manager Spain en Benidorm y en el que conocí a Daniel Asis. Él fue la persona que me involucró en este sueño y al que estaré eternamente agradecido. He podido obtener una gran formación en el desarrollo de mi carrera durante este tiempo y que he ido implantando junto a los compañeros de trabajo en Font del Llop.

El logro en 2014 de «Mejor Gerente del Año en España», elegido por los propios compañeros de profesión, me hizo ver que el trabajo y el esfuerzo realizado valió la pena y que tenía que continuar hasta el final el camino.

Un camino que ha sido largo, difícil, sacrificado y duro, y que nunca hubiera sido posible sin Vanesa, mi maravillosa esposa y compañera en el trabajo que siempre ha estado a mi lado en los buenos y en los malos momentos, invirtiendo dinero en los cursos y sacrificando vacaciones para que me pudiera formar.

¿Por qué es tan importante esta titulación?

Estos cursos fueron creados por la Asociación de Gerentes de Estados Unidos CMAA en 1965 para certificar los conocimientos a través de diez competencias de un gerente de un club. Los candidatos que han obtenido la titulación han completado un programa enriquecido con experiencia educativa, conocimientos aplicables y herramientas comerciales que pueden generar un impacto positivo y reconocido mundialmente.

Actualmente, este título lo poseemos 44 gerentes en Europa y en España somos sólo cinco: Fernando Padrón Pérez (Valderrama), Silvia Serrano (Valderrama), Gabriel Sota Sanz (Sota Golf), Daniel Asís (Olivanova) y yo.

Pero, además, este año también has conseguido otra titulación.

2017 ha sido para mí excepcional. En septiembre obtuve el Master en Dirección Hotelera en la Universidad de Alicante, que he venido cursando durante un año, y que ha sido apasionante, con tres meses de prácticas en Dirección en el Hotel Meliá Villaitana junto a Javier Luri y su fantástico equipo de trabajo del que he aprendido muchísimo.

Uno de los apartados más complicados en la gestión en un campo de golf es el departamento de restauración, y siguiendo la filosofía de los clubes americanos me inscribí en octubre de 2016 en la Universidad de Alicante para poder profundizar en la gestión de restauración y hotel.

¿ Y a partir de ahora qué?

A partir de ahora el camino continúa y lo primero y principal es mi trabajo en Font del Llop. Esto significa poder implantar todos los conocimientos adquiridos junto al equipo de trabajo fantástico que tengo.

Estaré a disposición de CMAE para ayudar a los colegas de profesión a seguir nuestro camino y continuaré formándome.

Javier Reviriego (Valderrama) y yo somos los únicos miembros españoles de la junta directiva europea, y trabajaré en ella para que la mayoría de nuestros colegas españoles puedan conseguir esta titulación.

Pero tampoco dejaré de formarme. Esta semana comienzo un curso de mantenimiento de céspedes y Greenkeeping a distancia en la Universidad de Georgia, USA. Para poder mejorar mis conocimientos sobre el campo y poder ofrecer lo mejor a nuestros clientes.

El haber conseguido la Costa Blanca este año en la IGTM el premio de mejor destino turístico de golf para el año 2018, es un gran reto para poner en marcha muchos de estos conocimientos que he adquirido.