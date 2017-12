Ruth Beitia, Alberto Contador y Xabi Alonso, entre los que dejaron el deporte en 2017

La cántabra Ruth Beitia, el madrileño Alberto Contador y el vasco Xabi Alonso fueron tres de las figuras más destacadas del deporte español que decidieron que este 2017 fuera el último de su actividad deportiva al más alto nivel.

El primero en anunciarlo de este trío fue el futbolista tolosarra. Lo hizo el 9 de marzo a través de las redes sociales con una foto suya vestido de calle, con las botas en la mano y despidiéndose. "Lo he vivido. Lo he amado. La despedida de un juego precioso", escribió en su perfil oficial de Twitter.

El de Tolosa, antes de cumplir los 36 años, se marchaba tras más de 800 partidos y con un gran palmarés tanto a nivel de clubes como de selección, ya que formó parte de la generación que logró encadenar el 'triplete' Eurocopa 2008-Mundial 2010-Eurocopa 2012.

Además, el hijo de Periko Alonso, tras brillar en la Real Sociedad, jugó en algunos de los mejores equipos de Europa como el Liverpool, el Real Madrid o el Bayern. Con los 'reds' y los madridistas conquistó dos 'Champions', la recordada de 2005 con la remontada al Milan, y la de 2014, donde no pudo jugar por sanción ante el Atlético.

Una Liga española (2012) y tres Bundesligas son otros de los éxitos de Alonso, que con la 'Roja', de la que se retiró tras el Mundial de Brasil de 2014, disputó un total de 114 partidos, marcando un total de 16 goles.

Hace casi cinco meses, el ciclista Alberto Contador anunciaba que la Vuelta a España sería el escenario del final de su carrera profesional. Al igual que el de Tolosa, el de Pinto usó un video en las redes sociales para atisbar su adiós. "Hola a todos, hago este video para informaros de dos cosas, una es que participaré en la próxima Vuelta a España y la segunda es que será mi última carrera como profesional", confirmó.

El madrileño dejó el ciclismo a los 34 años después de conquistar siete 'grandes', dos Tours (2007 y 2009), dos Giros (2008 y 2015) y tres Vueltas (2008, 2012 y 2104) le convierten en uno de los mejores ciclistas españoles de la historia tras una carrera marcada por el cavernoma cerebral que superó y el caso de dopaje en el Tour de 2010 y del que siempre defendió su inocencia aludiendo a una carne contaminada, aunque fue sancionado y perdió sus triunfos en la ronda francesa de ese año y del Giro de 2011.

Valiente en su forma de afrontar las carreras, Contador es el único español en contar con las tres 'grandes', honor que comparte con los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault, el belga Eddy Merckx, los italianos Felice Gimondi y Vincenzo Nibali.

'El Pistolero' se despidió con una gran actuación en la Vuelta a España, donde obtuvo el cariño de la afición y donde dejó algunas exhibiciones que no impidieron que no pudiera subir al podio, lastrado por un mal inicio.

Finalmente, a mediados de octubre, la reina española de las alturas, Ruth Beitia, también decidía decir 'basta' tras una prórroga que se dio tras haberse retirado en 2012. Un tiempo extra que fue de oro para la cántabra, que se despidió con un enorme palmarés donde sobresale el histórico oro olímpico en Río de Janeiro.

En total, fueron 15 las grandes medallas internacionales que le sitúan como posiblemente la mejor atleta de España y una de las mejores del mundo en su especialidad, donde únicamente falta un oro mundialista.

Así, además del mencionado oro olímpico, la saltadora se retiró con tres oros continentales consecutivos al Aire Libre (2012, 2014 y 2016), un bronce en el Mundial al Aire Libre de Moscú de 2013, dos platas (Doha 2010 y Portland 2016) y dos bronces (Moscú 2006 y Sopot 2014) en los Mundiales en Pista Cubierta, y un oro (Goteborg 2013), cuatro platas (Madrid 2005, Turín 2009, París 2011 y Belgrado 2107) y un bronce (Birmingham 2007) en Europeos 'Indoor'. Dos históricas victorias en la Liga Diamante (2015 y 2016) también sobresalen en su enorme palmarés.

"Han sido muchos años de trayectoria deportiva y hemos puesto el cuerpo al cien por cien en muchas situaciones y al límite en otras. Ya he llorado y hoy no era el momento, es un día de fiesta, me siento feliz, en seis meses hemos atravesado el duelo", confesó, sin perder su fiel sonrisa y junto a su adorado Ramón Torralbo.