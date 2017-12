El Valencia Basket vence al Panathinaikos y rompe su mala racha en Europa

El Valencia Basket consiguió romper este jueves su racha de diez derrotas seguidas en la Euroliga y lo hizo dando una lección de orgullo en las circunstancias más complicadas, con cinco bajas y con un rival del potencial del Panathinaikos (67-63).



El equipo valenciano supo aguantar en pie los tirones del equipo griego, se ganó el apoyo de los suyos con un juego más aguerrido que en anteriores partidos y finalmente, gracias a un par de acciones de Bojan Dubljevic, pudo decantar la balanza a su favor.



El Valencia arrancó blando, sin ideas ni confianza. De inicio, no supo afrontar el evidente golpe moral de haber sumado una nueva baja de última hora, la de Fernando San Emeterio fue la quinta, y tener con fiebre además a Alberto Abalde. Por eso, tras un parcial de 0-7 en menos de dos minutos, Txus Vidorreta tuvo que pedir un tiempo muerto para tratar de hacer creer a los suyos y lo logró.



Espoleado por Van Rossom y con Pleiss cerrando su aro, el Valencia despertó, endureció su defensa y equilibró el choque aunque la fortaleza de Singleton y Gist le complicó atacar el aro rival pudo meterse en el choque y no consiguió frenar la anotación de Lojeski (12-17, m.10).



Además, la entrada de Vougioukas y KC Rivers dio dos nuevas referencias anotadoras al Panathiniakos, que volvió a abrir hueco. Pero el Valencia no se rindió y tres tiros exteriores de Green y la tenacidad de Pleiss le permitieron primero mantenerse a flote, después meter cierta presión a su rival y finalmente llegar al descanso con sus opciones intactas (32-32, m.20).







Espectacular mate de Pleiss. Vídeo: Twitter/@EuroLeague

Una canasta del escolta estadounidense permitió al Valencia ponerse por delante nada más arrancar el tercer cuarto y ver su esfuerzo recompensado aumentó la confianza del equipo de Vidorreta, que durante unos pocos minutos soñó con el triunfo pero la responsabilidad le pudo y pronto se vio sin ideas para asumirla.El Panathinaikos retomó el mando y loscerrada de los locales. Pero el Valencia no se derrumbó y, más cómodo persiguiendo al equipo griego en el marcador, ajustó el encuentro aprovechando los puntos de Green y de Dubljevic (48-48, m.30).Un triple del montenegrino volvió a poner por delante al Valencia nada más arrancar el último cuarto pero otra vez le faltaron recursos para mantener el liderato y un sorprendente Denmon rescató al equipo heleno con sus tiros exteriores.La casta de, y los tiros exteriores de ambos, mantuvieron enganchado al Valencia y a la Fonteta e incluso le volvieron a poner por delante (63-60, m.38). Pese a estar algo aturdido, el Panathiniakos no dejó de intentarlo pero una canasta de Dubljevic y los tiros libres de Green le permitieron cerrar un triunfo que se le había resistido cerca de tres meses.