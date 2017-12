Felipe Orts progresa adecuadamente

Mathieu Van der Poel se ha impuesto en el Azencross de Loenhout, prueba puntuable del DVV Trofee. Wout Van Aert y Toon Aerts entraron en segunda y tercera posición. De esta forma, Van der Poel ha igualado el récord de triunfos en un año natural que consiguió Sven Nys en 2006 y 2007, con 28 victorias. Un marca que puede superar ya que corre antes de finalizar 2018 en Bredene y Diegem.

El alicantino Felipe Orts, del Ginestar-Delikia, ha entrado en el puesto dieciséis, demostrando una vez más que su progresión en la élite de ciclocross mundial va por el camino adecuado. "Estoy muy contento de como me ha ido.Comencé bien, sin ningún tipo de enganchones y me he situado entre el puesto 14 y 20, hasta acabar en la plaza 16. Las sensaciones han sido buenas y el circuito me ha gustado. Una carrera entretenida", confesaba al final de la prueba.

Su compañero de equipo Ismael Esteban ha ocupado el puesto 26.

El ciclista de La Vila tiene previsto participar ahora en las carreras de Diegem y Baal, que se disputan los días 30 de diciembre y uno de enero, respectivamente.

Clasificación:

1 VAN DER POEL Mathieu NED BEOBANK-CORENDON 1:00:41

2 VAN AERT Wout BEL CRELAN – CHARLES 1:01:16

3 AERTS Toon BEL TELENET FIDEA LIONS 1:01:41

4 MERLIER Tim BEL CRELAN – CHARLES 1:02:13

5 VANTHOURENHOUT Michael BEL MARLUX – NAPOLEON GAMES 1:02:16

16 ORTS LLORET Felipe ESP GINESTAR – DELIKIA 1:04:08

26 ESTEBAN AGUERO Ismael ESP GINESTAR – DELIKIA 2 Vueltas