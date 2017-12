Fernando Ovidio: «El Alcoyano siempre mira hacia arriba»

Fernando Ovidio, gerente y responsable del área deportiva del Alcoyano, irradia optimismo para afrontar la segunda vuelta de la competición regular, pese a que el equipo ha alcanzado el ecuador en la zona baja a una distancia de 7 puntos del cuarto clasificado. «En la primera vuelta pensábamos que íbamos a estar mejor de lo que estamos, es una realidad. Con todo lo que hemos tenido, cambio de entrenador y más cosas, no es tan grave estar en el puesto doce. El equipo no ha tenido la continuidad necesaria. No hemos tenido un once tipo. Entendemos que la segunda vuelta se nos va a dar mejor por poquito que hagamos», señaló el dirigente alicantino. Con respecto a la meta grupal ratificó que «ponerse un objetivo a falta de 19 jornadas es complicado, pero siempre miramos hacia arriba. Menos el Mallorca, los demás van a tener dudas y les va a llegar la mala racha. En nuestro caso la hemos pasado ya porque no nos pueden suceder más cosas». La clave, a juicio de Fernando Ovidio, se encuentra en «estar más acertados de cara a gol, es lo que nos está penalizando demasiado. La plantilla está comprometida e implicada. Somos conscientes de que debemos dar un poco más», concluyó.



Vuelta al trabajo

Las vacaciones de Navidad han concluido para el plantel del Alcoyano. El entrenador, José Emilio Galiana, ha citado a sus pupilos en El Collao (17.00) para iniciar una mini pretemporada enfocada a mejorar el tono físico.

La prevención de la lesiones musculares es otro aspecto a mejorar en la segunda vuelta, razón por la cual se ha contratado la figura de un segundo preparador físico, José Tomás Frías «Joseto». Omgba, única baja por lesión, pasará por el quirófano la segunda semana de enero.