Felipe Orts se codea con los mejores en Heusden-Zolder

Felipe Orts (Ginestar-Delikia) ha entrado en el puesto 22 en la prueba de la Copa del Mundo disputada en Heusden-Zolder en la que Mathieu Van der Poel ha sido el vencedor. El podio lo ha compartido con Laurens Sweek y Wout Van Aert.

Orts ha realizado en Bélgica una parte inicial de carrera espectacular llegando a estar entre los diez primeros y demostrando que su progresión está siendo muy buena, pero un pinchazo le ha impedido estar más cerca de los mejores. "He salido muy bien y he cogido un grupo buenísimo, que me llevaba al límite. Pero un pinchazo me ha relegado al puesto 27. He podido recuperar alguna posición. Estoy contento", ha señalado el alicantino al final de la carrera.

Por su parte, Javier Ruiz de Larrinaga ha sido 26º y el también ciclista del Ginestar-Delikia, Ismael Esteban, entró en el puesto 32.

El ciclista de La Vila tiene previsto participar ahora en las carreras de Loenhout, Diegem y Baal, que se disputan los días 28 y 30 de diciembre y uno de enero, respectivamente.

A finales del mes de enero: Nommay (Francia), el 21 de enero, y Hoogerheide (Países Bajos), el 28, se correrá las dos últimas pruebas de la Copa del Mundo.

Clasificación:

1. VAN DER POEL Mathieu (BEOBANK-CORENDON) 1:03:16

2. SWEECK Laurens (ERA-CIRCUS) 33

3. VAN AERT Wout (CRELAN – CHARLES) 33

4. VAN DER HAAR Lars (TELENET FIDEA LIONS) +1:18

5. SOETE Daan (TELENET FIDEA LIONS) +1:39

6. VAN KESSEL Corne (TELENET FIDEA LIONS) +1:54

7. MERLIER Tim (CRELAN – CHARLES) +1:55

8. AERTS Toon (TELENET FIDEA LIONS) +1:58

9. VANTHOURENHOUT Michael (MARLUX – NAPOLEON GAMES) +2:07

10. ADAMS Jens (PAUWELS SAUZEN – VASTGOEDSERVICE) +2:40

22. ORTS LLORET Felipe (GINESTAR – DELIKIA) +4:22

26. RUIZ DE LARRINAGA IBANEZ Javier +5:07

32. ESTEBAN AGUERO Ismael (GINESTAR – DELIKIA) +5:58