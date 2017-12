Zidane: "Sé que mañana me van a meter ostias"

El francés Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, aseguró este sábado, después de perder 0-3 contra el Barcelona, que sabe que le van a "meter ostias" en los análisis que se harán posteriores al encuentro por el planteamiento táctico que hizo del duelo.

El técnico francés decidió colocar al croata Mateo Kovacic en el once inicial en el lugar de Isco Alarcón, a quien sentó en el banquillo y después no sacó al campo. Perdió el choque y cuestionado por su decisión reconoció que será criticado por su planteamiento.

"Para nada me arrepiento. Estoy para elegir y tomar decisiones. No me voy a arrepentir de nada. En la primera parte, si metemos goles, el partido sería diferente. Sé que mañana me van meter ostias, pero esto es fútbol", comentó.

"Pero no va a cambiar lo que pienso y hago. Es una decisión mía y la asumo con todas mis fuerzas. Estamos jodidos porque es una derrota que duele mucho, pero no vamos a cambiar nada que vamos a seguir. Ahora a descansar, a pensar en nuestra familia y volver más fuertes", apuntó.

"No voy a dar explicaciones. Estoy tomando decisiones como entrenador y la decisión era Mateo en el campo e Isco en el banquillo. Luego, no he podido contar con Isco. Quería hacer el doble cambio y no se ha podido hacer por la expulsión. Metí a Nacho, pero con un jugador menos cambió el partido. Luego hice el doble cambio (Bale y Asensio). Yo soy el entrenador".

Para Zidane, el Real Madrid empezó muy bien el partido, completó una buena primera parte y tuvo opciones de marcar goles. Después, reconoció que sus jugadores tuvieron un error defensivo en el primer gol y después, el segundo, llegó con una expulsión, la de Dani Carvajal, que complicó la situación.

"Es una derrota que duele. Es lo que hay, lo que nos toca hoy. Estamos mal porque es una derrota que duele. Al mismo tiempo, nosotros no vamos a bajar los brazos. El Real Madrid nunca se rinde pase lo que pase. Es un momento complicado por la derrota, por los tres goles. No merecimos esto, pero es fútbol y es lo que hay", señaló.

"El fútbol cambia. Mucha gente decía eso. Mañana somos nosotros los que estamos hundidos, pero esto es fútbol y hay que aceptarlo. Cuando ganas partidos es muy bonito y cuando pierdes es jodido. Estoy con mis jugadores, lo que han hecho hasta ahora ha sido fenomenal y hoy estamos fastidiados", añadió.

Asimismo, indicó que la Liga aún no está perdida para el Real Madrid porque aún queda mucho campeonato por delante y declaró que cree que Ernesto Valverde, técnico del Barcelona, tampoco debe pensar que su equipo ha ganado el torneo.

Por último, cuestionado por Karim Benzema, defendió a su jugador, silbado por el público del Bernabéu cuando fue sustituido por Nacho Fernández en la segunda parte:

"Siempre voy a defender a mis jugadores. Es cierto que hay momentos más complicados para mí. Hoy es un momento duro. Normalmente es él el que sale y casi siempre le pitan. Esto es lo que sucede cuando un gran jugador pasa por una mala racha. Tengo confianza en él. Nunca suelo bajar los brazos, él tampoco y el resto tampoco. Hoy vamos a recibir muchas críticas y vamos a volver más fuertes que nunca", culminó.