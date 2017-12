Javier Abinzano: «No me duele perder, sino las formas, la actitud y la imagen»

Javier Abinzano, presidente del Balonmano Benidorm, no podía ocultar su decepción tras consumarse la eliminación de su equipo en la Copa del Rey de manos del Teucro. La eliminación ha dolido al dirigente, que se ha mostrado muy molesto en las redes sociales por la imagen del equipo.

«No me duele perder, sino las formas, la actitud, el deber y la imagen. No somos más que nadie. No podemos perder así, no somos más que nadie», afirmó.

El Balonmano Benidorm prolonga su mala racha en el torneo y continúa sin superar una eliminatoria de la Copa del Rey a doble partido desde que alcanzó al elite del balonmano nacional tras su derrota en Pontevedra ante el Teucro (28-24).

El conjunto benidormense desperdició en el compromiso de vuelta una renta favorable de cuatro goles (31-27), ya que pese a que el resultado final reflejó la misma diferencia quedó apeado por el valor de los tantos anotados en la pista del equipo rival.

El Benidorm, que llegó a perder por diez goles, llegó al último minuto a solo tres de diferencia, lo que le daba la clasificación, pero un gol a tres segundos del final le apeó del torneo.

Desde la irrupción del Benidorm en la elite, el conjunto alicantino ha sufrido varias decepciones en la Copa.

Hace tres temporadas quedó apeado por La Rioja en la prórroga, en una eliminatoria a partido único y hace dos, entrenado entonces por Fernando Latorre, echó por tierra sus opciones al caer por diez goles en León ante Ademar en el partido de ida.

La pasada temporada, el Benidorm, que había quedado exento de las primeras rondas, volvió a estrellarse en su primera eliminatoria a doble partido ante Bidasoa de Irún a pesar de que en el compromiso de ida había ganado por siete goles de diferencia. Pese a tenerlo todo a favor y estar a las puertas de la fase final, el Balonmano Benidorm, ya con Zupo Equisoain en su banquillo, desperdició la renta y cayó por nueve goles en Irún. La historia se ha repetido esta temporada en Pontevedra a pesar de que el Benidorm iba en alerta.