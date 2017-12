El Eldense tendrá una cuesta de enero suave

El Eldense volverá al tajo el 28 de diciembre. Ese día los jugadores se verán con Miguel Ángel Mullor, nuevo entrenador azulgrana, que en su presentación ante la prensa anunció cambios en el horario de los entrenamientos al querer profesionalizar la dinámica del Deportivo, que tendrá una cuesta de enero suave, ya que comenzará la segunda vuelta midiéndose a tres colistas del grupo, Buñol y Almazora en casa y entre ambos encuentros girar visitar al Paterna.

En condiciones normales, los azulgranas deberían sumar entre siete y nueve puntos. Esos fueron los registros de Dani Ponz en la primera vuelta cuando se enfrentó a ellos, ya que el equipo, al sumar siete puntos, se colocó líder. Pero la ley del fútbol premia o condena la continuidad de los técnicos en función de que la pelota entre o no en la portería contraria.

Tras ese buen arranque liguero, la mayoría pensó que el Eldense iba a pasearse. Sin embargo, antes de finalizar la primera vuelta Ponz fue despedido y por siete días no se come el turrón como entrenador del Deportivo. Curiosamente, el extécnico del Alzira volvió al campo Luis Suñer, su casa durante las últimas cinco temporadas, donde recibió el cariño y el reconocimiento que no ha tenido en Elda, pero la derrota le llevó directo a la destitución.

Ahora llega la cuesta de enero y en lugar de Ponz en el banquillo estará Mullor afrontando los tres primeros compromisos de la segunda vuelta ante los tres colistas reseñados, y es probable que también disponga de nuevos fichajes e incluso de los jugadores sudamericanos que siguen entrenando en el Nuevo Pepico Amat, pero al no estar en regla los tránsfers no pudo convocarles el cesado Dani Ponz.