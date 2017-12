Agustinos quiere cerrar el año en puestos de play off

Agustinos Alicante se desplaza mañana sábado hasta tierras guipuzcoanas para medirse al Amenabar ZKE (19:30 h) en lo que será su último partido oficial del año. Los hombres de Óscar Gutiérrez quieren decir adiós al 2017, año del histórico ascenso a División de Honor Plata, con una victoria en Zarautz que les mantenga en zona de fase de ascenso a la ASOBAL.

El conjunto alicantino está realizando un inicio de temporada magnífico en términos de resultados y de juego. De las doce jornadas disputadas hasta la fecha, Agustinos ha estado entre los cinco primeros clasificados (zona play off) en nueve de ellas, y en las últimas seis de manera consecutiva. Es el equipo más goleador con 351 goles y cuatro de sus jugadores han sido llamados por Isidoro Martínez para la selección nacional júnior: David Soriano, Natan Suárez, Iván Montoya y Paco Bernabéu.

El balance no puede ser mejor para un recién ascendido, pero el colegial es un equipo que tiene mucha ambición y que compite al máximo en cada encuentro. El objetivo del combinado tricolor es doblegar al Amenabar y sumar dos puntos para mantenerse en zona play off antes del parón navideño. Según el máximo artillero agustino, Nacho Mirallave,"la concentración será la clave para puntuar en Zarautz, una cancha donde la afición llena las gradas y aprieta mucho. Si no estás concentrado te sacan del partido". Para este duelo, siguen en la enfermería David Soriano y Natan Suárez que continúan su recuperación.

El rival de Agustinos es un equipo muy complicado de vencer en su pista. El Amenabar ZKE ocupa la undécima plaza con 10 puntos, con un histórico de cinco victorias y siete derrotas. El vasco es un conjunto que se conoce muy bien. La base de su plantilla lleva varios años jugando juntos en plata y esta circunstancia le confiere una mayor fluidez a su ataque. Iosu Balenciaga dirige a un grupo joven -con una media de 24 años- y con calidad que solo ha cedido puntos en casa ante Alcobendas y Nava. En sus filas cuenta con dos hispanos júnior, Eneko Goenaga y Mikel Amilibia que ya fueron plata en el mundial juvenil de Georgia 2017 y que representan el futuro del club guipuzcoano. Los de Zarautz se caracterizan por su gran intensidad defensiva lo que le ha llevado a encajar muy pocos goles en su feudo. Es después del IKASA BM. Madrid el equipo menos goleado de la liga.