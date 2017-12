Ultimátum del Petrelense a su técnico

La directiva del Petrelense presidida por Vicente Soler se reunió con el técnico Gustavo Pomares para analizar la crisis de juego y resultados que está protagonizando el equipo rojiblanco. El resultado de la misma fue conceder un plazo de dos partidos al preparador monfortino para ver cómo reacciona el conjunto de Petrer.

El primero de los plazos para Gustavo Pomares será el próximo domingo (12 horas) cuando los petrerenses reciban en El Barxell al Orihuela B, mientras que el segundo ultimátum llegará en el derbi comarcal ante el Monforte, último partido de la primera vuelta del grupo IV de Preferente, que se jugará el 7 de enero de 2018 en terreno monfortino.

Soler, presidente rojiblanco, subraya en ese sentido que "hemos decidido seguir apostando por este entrenador y esta plantilla, no obstante, después de jugar esos dos encuentros volveremos a reunirnos para ver cuál es nuestra situación".

Por su parte, Pomares está "convencido" de revertir la situación del Petrelense, penúltimo en la tabla: "Confío en mi trabajo y en la calidad de la plantilla. Si creyera que no soy capaz de salvar al equipo ya habría presentado mi renuncia", y afirma que también entendería que la directiva "optara por cesarme, porque los resultados no son buenos y la imagen que dimos en los dos últimos encuentros no es la que queremos".