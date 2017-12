Zinedine Zidane, descontento con el uso del VAR

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, destacó que tras una primera parte "muy rara" de la semifinal del Mundial de Clubes ante Al Jazira, su equipo mereció "la victoria y pasar a la final" que disputará ante Gremio.

"Hay pocas explicaciones, lo único que puedo decir es que merecimos la victoria y pasar a la final, es con lo que nos quedamos porque la primera parte fue muy rara. Teniendo tantas ocasiones es raro que no metas un gol", analizó.

"Tuvimos otros 45 minutos para cambiar el partido y lo hicimos con paciencia, pensando que tendríamos ocasiones y tuvimos paciencia hasta el primer gol de Cristiano", añadió.

Nuevamente defendió Zidane a su delantero centro, Karim Benzema, tras otro partido aciago en el remate, destacando otras virtudes de su juego. Descartó la llegada de un 9 en el mercado invernal al afirmar que "para nada" lo ha pedido al presidente Florentino Pérez.

"Karim está bien, no ha metido gol pero está bien. La prensa siempre opina en función del gol, siempre tiene que marcar pero al final ha hecho un buen partido. Se ha movido, ha creado muchas ocasiones pero no ha querido entrar. Estoy un poco decepcionado por él porque quería marcar pero no hay que desanimarnos. Estoy contento con el partido de todos", valoró.

Zidane desveló el mensaje que trasladó a sus jugadores en el descanso y elogió el nivel mostrado por su rival, Al Jazira. "En el fútbol hay un rival que te puede marcar gol y lo hicieron muy bien en un contraataque, su arma con los tres de arriba".

"Había que tener tranquilidad, es lo que dije a los jugadores al descanso. Ocasiones vamos a tener, hay que estar tranquilos y conseguimos la victoria no sin sufrimiento, pero hay que pensar que en el fútbol no se gana fácil. Lo dije ayer porque sabía que ellos se juegan la vida, hay que felicitarles porque han hecho su partido y muy bien", manifestó.

Por último, reconoció que aún no conoce demasiados datos de su rival en la final, el Gremio. "Vimos el partido de ayer y otro más pero no miro la liga de Brasil. Son un buen equipo ante el que tenemos que subir nuestro nivel. Va a ser difícil. En el fútbol no hay partido fácil como vimos hoy"

El VAR anuló un gol a Casemiro

El uso del videoarbitraje en la semifinal del Mundial de Clubes entre Al Jazira y Real Madrid, anuló con empate a cero un gol a la media hora del brasileño Casemiro, y provocó la queja posterior de Zinedine Zidane por el tiempo que se tardó en decidir con el partido parado.

El empleo del VAR anuló un tanto a Casemiro y el que habría sido el 2-0 a favor de Al Jazira. Especialmente lento fue en el tanto anulado al Real Madrid, en el que transcurrieron cuatro minutos y la decisión del colegiado, el brasileño Sandro Ricci, cambió en dos ocasiones.

Lo primero que señaló fue falta de Casemiro en el salto, posteriormente dio por válido el tanto del centrocampista brasileño tras escuchar por el auricular del VAR que no existía infracción, para finalmente pedir la revisión y anularlo por posición ilegal de Karim Benzema.

"En el gol de Casemiro lo que pita el árbitro es fuera de juego. No hablé con él pero dijeron que había fuera de juego. Sin entrar en detalle el problema es que están cuatro minutos para tomar una decisión y no es agradable. Al final hay que sacar lo bueno de estas cosas e intentar mejorar lo que es negativo del VAR", lamentó Zidane.

El técnico madridista pidió más agilidad en los momentos en los que tenga que intervenir el videoarbitraje. "El árbitro mira en pantalla y supongo que pita solo el fuera de juego, no falta de Casemiro. El problema es que tarda cuatro minutos en saberlo y no es agradable la verdad. Si tomas la decisión rápidamente porque te lo dicen, pitas fuera de juego y ya está, pero que pase este tiempo es raro".