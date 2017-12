Mirotic se reivindica en su debut como titular de los Bulls

El ala-pívot montenegrino español Nikola Mirotic reivindicó su clase de gran jugador y lo hizo en su debut esta temporada como titular de los Bulls de Chicago a los que guió a un gran triunfo, el mejor de la temporada.



Mirotic jugó su tercer partido de la temporada, primero como titular de los Bulls, y los lideró a la victoria arrolladora de 108-85 que consiguieron ante los Celtics de Boston, el equipo con la mejor marca de la Conferencia Este y segunda de la liga.





Mirotic, 24 puntos, 8 rebotes y victoria ante los Celtics. Vídeo: Twitter/NBA Spain

El exjugador del Real Madrid, que ya había disputado dos partidos como reserva después de haber superado la conmoción cerebral y fractura facial que le generó la agresión de su compañero Bobby Portis, el pasado 17 de octubre durante un entrenamiento, recibió la confianza completa por parte del entrenador Freg Hoiberg, y brilló con 24 puntos, líder anotador.El jugador internacional español disputó 32 minutos en los queMirotic, que salió de titular en, que sufre espasmos en la espalda, también brilló en el juego interior al capturar ocho rebotes defensivos, puso un tapón y cometió sólo una falta personal.Mientras que Portis, que salió 23 minutos como reserva, fue el factor sorpresa que aportó 23 puntos --mejor marca como profesional-- en los 23 minutos que estuvo en el campo y se convirtió en el sexto jugador y segundo máximo encestador de la lista de cuatro de los Bulls que tuvieron números de dos dígitos.incluidos los tres triples que hizo, y capturó cuatro rebotes.Antes del partido ante los Celtics, Mirotic y Portis habían sido sólo noticia por las graves consecuencias que tuvo la agresión del segundo, que fue suspendido con ocho partidos, y el exjugador del Real Madrid se perdió 23 mientras se recuperaba de la conmoción cerebral y las fracturas faciales.El que no recupera su inspiración encestadora es el pívotante los Heat de Miami, la decimoquinta derrota en los últimos 16 partidos disputados., aportó 19 puntos después de jugar 35 minutos en los que anotó 5 de 14 tiros de campo, incluidos 2 de 5 triples, y 7 de 10 desde la línea de personal.El jugador de Sant Boi capturó seis rebotes, dio dos asistencias, perdió cuatro balones y cometió tres faltas personales."Tenemos que buscar soluciones como sea", admitió Gasol al concluir el partido. "Nuestro identidad como equipo en el pasado siempre fue que hicimos una gran defensa y eso mentamente ahora no existe dentro del equipo"., pero dentro del equipo había un lema que si no se podía anotar tampoco puede hacerlo el rival.También destacó el ala-pívot congoleño español Serge Ibaka al aportar 17 puntos, pero no fueron suficientes a la hora de impedir la derrota que sufrieron de visitantes por 96-91 ante Los Angeles Clippers.Ibaka jugó 33 minutos y anotó 7 de 17 tiros de campo, incluidos dos triples, y 1-2 desde la línea de personal, además de capturar seis rebotes, dio una asistencia, puso tres tapones, perdió un balón y cometió dos faltas personales.Mientras quepero sus 12 puntos anotados en los 26 minutos que jugó no impidieron la derrota de su equipo como local por 103-116 ante los Hornets de Charlotte.Abrines anotó 2 de 9 tiros de campo, que fueron dos triples de siete intentos, y estuvo perfecto 6-6 desde la línea de personal, además de perder un balón y cometer cuatro faltas personales.El jugador Mallorquín no mantuvo la inspiración encestadora desde fuera del perímetro que en el partido anterior, y eso se notó a la hora de no poder superar a la defensa de los Hornets, que hicieron una gran labor en el juego interior.