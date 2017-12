Ismael Esteban y Felipe Orts, entran de la mano en el GP Les Franqueses

El campeón de España Ismael Esteban se ha adjudicado el Gran Premi de Ciclocross Les Franqueses del Vallès (Barcelona), categoría C2 UCI. El corredor del Ginestar-Delikia ha entrado de la mano de su compañero de equipo Felipe Orts. Como dos buenos amigos han atravesado la línea de meta juntos. La tercera plaza ha sido para el francés Matthieu Boulo.

La de hoy ha sido la primera victoria del corredor cántabro, ya recuperado de su lesión, mientras que Orts atesora esta campaña siete y el próximo día 17 de diciembre, en Valencia, sentenciará de forma matemática la Copa de España. "Estoy muy contento de la victoria de Ismael. Lo ha pasado muy mal en pretemporada por su lesión y este triunfo le va a dar mucha moral. Yo me he encontrado bien, las sensaciones han sido buenas y he ido toda la carrera con buenas sensaciones", relataba Felipe Orts antes de reconocer que "ahora a descansar para volver a competir en Valencia".

En féminas, Magdalena Durán ha superado a Suzanne Verhoeven y a Mercè Pacios. Gonzalo Inguanzo se ha impuesto en la categoría júnior.

Clasificación:

1 ESTEBAN AGUERO Ismael ESP GINESTAR – DELIKIA 01:04:14

2 ORTS LLORET Felipe ESP GINESTAR – DELIKIA 01:04:14

3 BOULO Matthieu FRA 01:04:37

4 VALERO SERRANO David ESP 01:04:50

5 CULLELL ESTAPE Jofre ESP 01:04:50