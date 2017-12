Luis López pasa por el quirófano

Luis López Gómez (KTM) ha visitado el quirófano para ser intervenido de la fractura de la clavícula derecha y la rotura del dedo pulgar de la mano izquierda, que se produjo en el circuito Red Sand de Vilafamés (Castellón) justo después de haberse proclamado campeón de la Comunidad Valenciana, categoría MX1, disputada el pasado 26 de noviembre.

El piloto petrerense, que ya se encuentra en su domicilio, asegura que la operación ha salido bien: "Me han colocado una placa y varios tornillos en la clavícula, así como una cédula en el pulgar de la mano". El corredor guarda reposo y no sabe con certeza cuando volverá a entrenar, aunque quiere reaparecer el 4 de febrero de 2018 en el XVIII Motocross Internacional Villa de Crevillente, y en la primera prueba puntuable para el Campeonato de España que se disputará el 11 de febrero en Albaida (Valencia).

López asegura que "no he podido celebrar el título, me he centrado en la operación y en intentar recuperarme lo antes posible para volver a correr". El piloto va ampliando su palmarés, ya que con el conquistado en Vilafamés suma dos Campeonatos de la Comunidad Valenciana de MX1 (2016 y 2017), uno de cadete en MX85 y en Supercross SX85 (2009), otro en MX2 Sub-25 (2013) y uno más en MX2 (2016).