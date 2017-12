Cristiano Ronaldo gana su quinto Balón de Oro: "Es una motivación para ser mejor"

El portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo recibió este jueves su quinto Balón de Oro en una ceremonia que tuvo lugar en la parisiense Torre Eiffel, lo que le convierte en el jugador que más veces ha ganado el trofeo, empatado con el argentino del Barcelona Lionel Messi.



El jugador posó en la torre con el preciado galardón antes de asegurar que se sentía "muy feliz" por un premio que le gustaría "ganar cada año" y de agradecer a sus compañeros del Real Madrid y de la selección que le hayan ayudado a lograrlo.



Ronaldo se mostró "muy feliz" tras conseguir su quinto 'Balón de Oro' y aseguró que cuando empezó su carrera "ni siquiera esperaba ganar uno", además de reconocer que "posiblemente", la pelea que vive con Messi le permite mantener la motivación por "ser mejor" y seguir ganado títulos.



"Esto es impresionante. Cuando empecé mi carrera ni siquiera esperaba ganar uno. Ahora vivo un momento muy bueno, estoy muy contento por todo lo que estoy viviendo y agradezco a mis compañeros para estar hoy aquí", dijo el portugués en una entrevista exclusiva con el exjugador David Ginola, presentador del acto.





Cristiano Ronaldo con su quinto Balón de Oro. Foto: EFE

Acompañado de su madre y su hijo

Halagos de Florentino Pérez

Goles en todos los partidos de Champions

"Cuando tenía 14 ó 15 años sabía que era distinto al resto de chicos, hacía cosas diferentes, pero cuando realmente me di cuenta de que era bueno fue en el Manchester United. Empecé a ver cosas distintas en mí. Recuerdo que me decía que a lo mejor podía ganar el 'Balón de Oro' alguna vez. Luego llegó el primero (2008), luego el segundo (2013) y quise más", espetó tras el evento de este jueves celebrado en la Torre Eiffel de París.Preguntado por si la 'batalla' que mantiene con Messi les hace mejores a ambos jugadores, Cristiano dijo que "posiblemente sí". "La verdad es que ni siquiera pienso en eso, pero a lo mejor nuestra motivación también viene de ahí -en el subconsciente-.", señaló."Siempre es bueno luchar contra otros jugadores, otros equipos, ganar trofeos, Copas de Europa, y tenemos que luchar para eso. Todavía ahora cuando me levanto por las mañanas me motiva ir a los entrenamientos", confesó el '7' del Real Madrid.Ronaldo estuvo acompañado de su madre, que dijo sentirse, y de su hijo Junior, que afirmó seguir el ejemplo de su progenitor.. El año pasado fue maravilloso y este año hemos podido repetirlo, he acabado como máximo goleador de la Liga de Campeones y tengo que agradecérselo a mis compañeros", afirmó.Se trata del segundo año consecutivo que gana el prestigioso galardón, que también se anotó en 2008, 2013 y 2014, mientras que Messi ganó los de 2009, 2010, 2011, 2012 y 2015.Ronaldo agrega así su quinto Balón de Oro a otros dos galardones conseguidos esta temporada, el de mejor jugador de lay de laEste último premio se entregó conjuntamente con el Balón de Oro entre 2010 y 2015, antes de que la FIFA y la revista "France Football" decidieran disgregarse.En la ceremonia, que tuvo lugar en el primer piso de la, estuvo también el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, además, de los exmadridistas Raúl González, Ronaldo Luiz Nazario, Fabio Cannavaro y Kaká, el último jugador en ganar el premio antes de que empezara la serie de Cristiano y"Para todos los madridistas es un orgullo este premio y un reconocimiento.. Es el jugador más completo desde (Alfredo) Di Stefano, es su heredero, con el empezó una nueva etapa del", afirmó Florentino Pérez.El presidente aseguró que la ambición del equipo siempre es máxima y que "por eso jugadores del Madrid han ganado muchos balones de oro"."Hay una historia de amor eterna entre el Real Madrid y el Balón de Oro, al igual que hay una historia de amor con la. Esta historia va a continuar, está en el corazón de todos los madridistas", comentó durante la ceremonia, en la que .La recta final de la pasada temporada, en la que fue decisivo para que el Real Madrid se convirtiera en el primer club queen la Liga de Campeones, fue decisiva para que el portugués se anotara el galardón.Con 12 tantos en esa competición, dos de ellos en la final, máximo goleador, Cristiano apareció en el momento definitivo para conducir a los dea ese triunfo.Tras haberse mostrado menos decisivo en la primera parte de la competición, el jugador también apareció en el tramo final de la liga para conducir al Madrid a su primer título doméstico en cinco años.Este año su temporada ha sido más modesta, lo que no ha impedido al portugués convertirse en el primer jugador que marca en todos los partidos de la fase previa de la Liga de Campeones.Con la selección lusa, el portugués marcó 11 goles en otros tantos partidos en la fase de clasificación para el Mundial de 2018, en el que Portugal será rival de España, Marruecos e Irán en la primera fase.A sus 32 años, Ronaldo saborea un momento dulce de su carrera y el Real Madrid suma así su noveno Balón de Oro, uno menos que el, mientras que la liga española llega a los 20, dos más que la italiana.Cristiano Ronaldo, que ganó por vez primera el Balón de Oro en 2008, sólo ha estado ausente del podium en una ocasión desde entonces, en 2010, cuando Messi superó a dos compañeros de equipo, los españolesy Xavi Hernández.El portugués ha sido cuatro veces segundo, siempre por detrás del argentino.