La Nucía recibe el premio de "Mejor Villa Europea del Deporte de todos los tiempos"

Esta tarde en el Parlamento Europeo en Bruselas La Nucía ha recibido el premio de "Mejor Villa Europea del Deporte de todos los tiempos". ACES EUROPE (Asociación de Capitales Europeas del Deporte) ha otorgado La Nucía este galardón, tras elegirla entre las 35 localidades que habían recibido previamente el premio de "Villa Europea del Deporte". El municipio alicantino es premiado por segunda vez en el Parlamento Europeo de Bruselas por su "apuesta por el deporte".

Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, recibió el premio de manos de Gian Francesco Lupatteli, pte ACES Europe (Federation for the Associations of the European Capitals and Cities of Sport), una bandera acreditativa del premio. La Nucía ha competido contra ciudades de Portugal, Italia, República Checa, Alemania, Francia€etc. Acompañaron al primer edil en la recogida de este galardón en Bruselas Sergio Villalba, concejal de Deportes y Miguel A. Ivorra, concejal de Urbanismo.

Mejor Villa Europea

El jurado de ACES Europe destacó la "gran evolución y mejora de las instalaciones deportivas de La Nucía" y sus enriquecedores proyectos de futuro: Estadio Pista de Atletismo, Hotel-Residencia de Deportistas, Bike Park, Centro BTT€etc. También resaltó el jurado el gran incremento de usuarios, clubs y escuelas deportivas, eventos deportivos, apoyo de las federaciones a La Nucía. Así como la mejora de su modelo deportivo, y el tratamiento del deporte "como forma de integración social, para diferentes colectivos: extranjeros, discapacitados, jóvenes en riesgo de exclusión social€etc". La Nucía se ha convertido en un referente en hábitos de vida saludable, sobre todo en la infancia, ya que el 83% de la población escolar practica deporte, cuando la media nacional está en torno al 65%.

Un intenso proceso de selección

El comité evaluador de ACES EUROPE (Asociación de Capitales Europeas del Deporte) visitó La Nucía y otras 35 localidades, anteriormente galardonadas también con el premio de Villa Europea del Deporte, como candidatas a este galardón de "Mejor Villa Europea de todos los Tiempos". Con este nuevo premio ACES Europe quiere reconocer a la Villa Europea del Deporte que más haya mejorado e innovado durante los últimos años. El pasado mes de noviembre el Comité Internacional Evaluador visitó La Nucía, realizando una exhaustiva "auditoría" técnica, de servicios y de modelo de gestión, así como los proyectos de futuro, vinculados al deporte.

Segundo premio europeo

Este nuevo galardón de "Mejor Villa Europea del Deporte de todos los tiempos" para La Nucía es un sello de "calidad deportiva" y una valiosa promoción internacional a nivel institucional, deportiva y turística. Recordemos que La Nucía recibió en 2012 el galardón de "Villa Europea del Deporte" en el Parlamento Europeo en Bruselas y en 2013 el "Premio Nacional del Deporte" del Consejo Superior de Deportes del Gobierno de España.

"Invertir en deporte es invertir en salud"

En su intervención Hugo Alonso, secretario general de ACES Europe, destacó que La Nucía "fue visionaria en vincular deporte y hábitos saludables, porque invertir en deporte es invertir en salud. Un euro invertido en deporte son 15 € que se ahorran en salud. Además esta localidad fue también pionera en ver el deporte como un motor económico de la sociedad. Hoy en día el 3% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea se genera a través del deporte y el 3,5% del empleo se genera también a través del Deporte en Europa. El turismo deportivo es uno de los mayores activos en la actualidad como imán de negocio. Circunstancia que La Nucía ha sabido explotar espléndidamente y el tribunal de ACES Europa lo ha valorado muy positivamente"

"Este nuevo galardón, segundo a nivel europeo, es un reconocimiento a nuestra decidida y clara apuesta por el deporte que comenzamos hace 16 años en La Nucía. Apostamos por el deporte como medio de promoción turística, de crear hábitos saludables, como integración social y como motor económico del municipio. Una apuesta arriesgada de la que ahora recogemos los frutos, consolidando nuestra marca de #LaNuciaCiudadDelDeporte. Con este premio de "Mejor Villa Europea de todos los tiempos" cerramos el círculo iniciado en 2012 cuando recibimos el primer premio en el Parlamento Europeo y continuamos en 2013 a nivel nacional con el Premio Nacional del Deporte del CSD. Para lograr este galardón hemos pasado una auditoría y evaluación, compitiendo contra ciudades más grandes de diferentes países. Este premio nos dará una promoción incalculable y un mayor prestigio como referente deportivo europeo" afirma Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.