Felipe Orts eleva el número de victorias a siete

Felipe Orts ha logrado hoy el triunfo en el Trofeu Joan Soler organizado por el C.C.Manlleu y en el que ha estado acompañado en el podio por Aitor Hernández y Mathieu Boulo.

Es su séptima victoria de la temporada. Se estrenó en la categoría élite ganando en L´Enova en su primera prueba de la presente campaña. Luego conquistó los ciclocross de Villarcayo y Medina del Pomar, sumó tres triunfos en la Copa de España, en las carreras de Llodio y Elorrio, ganó en Utsunomiya (Japón) y, ahora, en Manlleu, ha vuelto a subir a lo más alto del podio. De esta forma, el corredor de Ginestar-Delikia certifica su gran estado de forma en el que se encuentra, en una campaña considerada de aprendizaje.

Tras volver de Japón, donde también resultó dominador de la carrera, el corredor de La Vila se ha mostrado en Manlleu superior a sus rivales nacionales y "muy contento con las sensaciones que he tenido a lo largo de toda la carrera". "He salido un poco a ver cómo reaccionaba el cuerpo, pero en la zona técnica he cogido unos metros, cada vuelta más, hasta llegar a meta con 44 segundos", comentaba tras la prueba Orts.

Superó a Aitor Hernández y a Matthieu Boulo, en 44? y 1:09, respectivamente, con Óscar Pujol, Ismael Esteban y Javier Ruiz de Larrinaga a continuación.

El cántabro Ismael Esteban, compañero de equipo del ciclista alicantino logró finalizar en quinta posición, encontrándose mejor día a día y rozando las posiciones de medalla.

El viernes Felipe Orts buscará su octavo triunfo en el Gran Premi Les Franqueses del Vallés.

Clasificación:

1 1 ORTS, Felipe ELITE GINESTAR-DELIKIA SPORT 01:02:47

2 5 HERNANDEZ, Aitor ELITE ERMUKO T.E. 01:03:31 44 seg.

3 3 BOULO, Mathieu ELITE TEAM PAYS DE DINAN 01:03:56 1:09 min.

4 7 PUJOL, Oscar ELITE TEAM UKYO 01:04:14 1:27 min.

5 2 ESTEBAN, Ismael ELITE GINESTAR-DELIKIA SPORT 01:04:24 1:37 min.

6 4 RUIZ DE, Javier ELITE LIZARTE 01:04:58 2:11 min.

7 10 MISSER, Tomàs ELITE ORBEA SPORT CLUB 01:05:11 2:24 min.

8 6 CULLELL, Jofre SUB23 MEGAMO CYCLING TEAM CLUB 01:05:25 2:38 min.

9 58 VAN TICHELT, Yorben ELITE ERA REAL ESTATE – CIRCUS 01:05:34 2:47 min.

10 35 VALERO, David ELITE MMR FACTORY RACING TEAM 01:05:36 2:49 min.