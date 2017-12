El delantero del Alcoyano Mariano Sanz, sancionado con 4 partidos, se pierde el derbi contra el Hércules del 14 de enero

Mariano Sanz, delantero del Alcoyano, se perderá por sanción los 4 próximos compromisos de la Liga regular, incluido el derbi contra su exequipo, el Hércules, fijado en el calendario el 14 de enero. El futbolista natural de Benidorm resultó expulsado con tarjeta roja directa en el tiempo de prolongación del partido contra el Atlético Baleares puesto que, a juicio del colegiado, "propinó una patada a un adversario que estaba en el suelo estando el balón en juego, pero no a distancia de ser jugado". Por esta acción, el Comité de Competición le impuso 2 encuentros de castigo en aplicación del artículo 123.2.

La reacción posterior "tuvo que ser sujetado por varios compañeros de su equipo, para que no llegara al lugar donde yo me encontraba dirigiéndose a mí en los siguientes términos: Que coño haces, que coño has hecho, estamos locos o que", según reflejó Montero De Lerma en el acta, le acarreó ver desde la grada las 2 primeras jornadas de 2018 en aplicación del artículo 117.

La baja de Mariano Sanz se une a las de José Miguel Cubero, Cristian Galas y Roberto Alarcón, futbolistas que aún figuran en el parte médico del club pese a que en algunos casos vienen trabajando con regularidad con el grupo. La buena noticia de cara a la visita al Camp Nou Morvedre de Sagunto pasa por el alta del internacional ecuatoriano Hernán Lino.