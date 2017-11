El HLA se enroca en el Ferrándiz

Los de David Varela desaprovechan una ventaja de cinco puntos en el tercer cuarto y el técnico advierte: «Ya no podemos caer más en nuestra cancha».

El HLA zozobra de nuevo. Después de dos merecidos triunfos consecutivos lejos del Pedro Ferrándiz (en Ávila y Plasencia), ayer volvió a tropezar en el impulso por encaramarse al liderato de LEB Plata. Una categoría que aún hoy chirría en Alicante al ver los logros que cuelgan del pabellón de tiempos no tan lejanos.

Una mala gestión abocó hace unos años al abismo al baloncesto de la ciudad y esta semana el Lucentum SAD ya pasó a la historia. Su sucesor, este remozado HLA Alicante, necesita escalar peldaños a contra reloj. Las urgencias históricas habituales de los clubes deportivos de la ciudad. Para ello, la entidad renovó este verano casi a la totalidad del equipo, pero la plantilla dirigida por David Varela recuerda, en ocasiones, peligrosamente a la del año pasado.

Ayer cayó en casa por segunda semana seguida ante un Hospitalet práctico, que llegó al Ferrándiz con ideas muy claras y sin miedo a nada tras enlazar dos victorias. Su propuesta: hacer dudar a un HLA que no se encontró cómodo en ataque y llevar el choque a un marcador rácano. La muñeca del visitante Iván García (dos triples en el arranque del último cuarto) echó por tierra la brillante reacción tras el descanso de unos alicantinos guiados por Chapela y con Amadou Sidibe como brazo ejecutor.

El HLA se puso con cinco puntos de ventaja mediado el tercer cuarto, pero de nada sirvió que el marfileño brillara en el rebote y fuera el MVP de la noche; el Hospitalet se impuso con puño de hierro en los últimos diez minutos de partido. Un último envite de tres de Chapela y otra canasta de Sidibe pusieron la igualdad a 68, pero el HLA se desconectó casi al mismo tiempo que Orion se iba al banco tras cinco faltas. El americano no ha vuelto a ser el mismo desde su arrollador debut ante Aquimisa. Ya a la desesperada Rivero y el siempre destacado Lobo intentaron sin suerte una carambola. Los alicantinos no supieron cerrar antes varias situaciones fáciles arriba y titubearon atrás. Varela avisó al vestuario: «O nos ponemos al 200% o nos dejaremos más partidos aquí; no podemos ceder más en casa».



Contra la violencia de género

Ambos equipos lucieron en los prolegómenos del encuentro unas camisetas contra la lacra de la violencia de género con el lema «Hay salida», iniciativa que también apoyará hoy el Hércules.