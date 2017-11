Polémica por la elección de la camiseta ´republicana´

La selección española de fútbol ha presentado su nueva equipación para el Mundial de Rusia del año que viene, con protagonismo para los rombos en la camiseta que recuerdan a la empleada por la 'Roja' hace 23 años en el Mundial de Estados Unidos.





