El Brunel manda en la regata costera de Lisboa

El Team Brunel, patroneado por Bouwe Bekking, pudo resistir la última carga del MAPFRE para ganar este viernes la Mirpuri Foundation In-Port Race hoy en Lisboa.

Las condiciones eran desafiantes, con rachas duras y vientos cambiantes. No solo eso, sino que los confines de la desembocadura del río Tajo provocaron un recorrido muy corto de longitud, con cuatro vueltas al mismo, lo que dio lugar a innumerables maniobras en los barcos.

"Creo que lo hicimos bien, hemos dado un gran paso como equipo", dijo Bekking después de la regata. "Quiero decir que siempre es bueno ganar, pero creo que hemos navegado bastante bien. Hubo un gran role de viento al final y eso siempre hace que las decisiones sean complicadas, pero creo que tomamos las decisiones correctas. Navegamos de forma muy conservadora y nos funcionó muy bien".

"Fue intenso. Sabíamos que iba a ser difícil hoy con las rachas", dijo Xabi Fernández, patrón del Mapfre, que retuvo el liderato de las In-Port Series después de dos regatas. "Hicimos un buen comienzo, pero en la boya de barlovento fuimos muy lentos y caímos. Pero remontamos paso a paso, y en la última vuelta estábamos en el lugar correcto para el role. Al final, terminamos segundos y estamos contentos con eso".

El Mapfre disputó la etapa costera de Lisboa hasta el último instante, pero acabó segundo. VOR



Tras salida, el Turn the Tide on Plastic y el team AkzoNobel hicieron los movimientos más audaces, cruzando detrás del resto de la flota a babor para que pudieran navegar hacia el lado del campo favorecido, el derecho. Les dio buenos frutos, montando en segundo y tercer lugar.

Pero el Team Brunel de Bekking lideró la flota, el más alejado a la derecha del resto de la flota, haciendo una maniobra menos, y se marcharon del resto.

Estos tres barcos lideraron la mayor parte de la primera mitad de la carrera, pero en la tercera ceñida, un gran role a la derecha cambió las cosas, ascendiendo de nuevo a Mapfre y Dongfeng y hundiendo un poco al equipo de Dee Caffari, el Turn the Tide on Plastic.

"Fue un buen trabajo del equipo, logramos remontar, hicimos buenas maniobras y sé que fuimos eficientes", dijo el patrón del Dongfeng Race Team, Charles Caudrelier. "Hicimos un buen trabajo para terminar terceros, lo hicimos bien".

En el otro extremo del espectro, Dee Caffari estaba decepcionada con la segunda mitad de la regata. "Cuatro vueltas, recorrido corto, realmente intenso. La primera vuelta fue absolutamente espectacular, la segunda vuelta aún estábamos en el podio y seguíamos luchando, la tercera vuelta fue desastrosa y la cuarta vuelta estuvo perdida", explicó Caffari.

Tras esta regata costera, la salida de la Etapa 2 desde Lisboa a Ciudad del Cabo será el domingo a las 13:00.



Mirpuri Foundation In-Port Race Lisboa – Resultados (Provisional)

1. Team Brunel

2. MAPFRE

3. Dongfeng Race Team

4. team AkzoNobel

5. Vestas 11th Hour Racing

6. Sun Hung Kai/Scallywag

7. Turn the Tide on Plastic

Volvo Ocean Race – General de las In Port Race Series (Provisional)

(equipo – resultados en las In-Port Race – puntos totales)

1. MAPFRE – 1, 2 -- 13 puntos

2. Team Brunel – 4, 1 -- 11 puntos

3. Dongfeng Race Team – 2, 3 -- 11 puntos

4. Vestas 11th Hour Racing – 3, 5 -- 8 puntos

5. team AkzoNobel – 6, 4 -- 6 puntos

6. Sun Hung Kai/Scallywag – 5, 6 -- 5 puntos

7. Turn the Tide on Plastic – 7, 7 -- 2 puntos