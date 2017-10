El Dáesh usa a Cristiano para amenazar al Mundial de Rusia

Dáesh ha reiterado sus amenazas a la celebración el próximo año del Mundial de fútbol en Rusia. En esta ocasión ha recurrido a la figura de Cristiano Ronaldo, que en una imagen difundida a través de SITE Intel Group, plataforma afín al Estado Islámico, aparece arrodillado, con un ojo morado y delante de un terrorista con un cuchillo en la mano.



El mensaje que acompaña a la imagen dice: "Nuestras palabras son lo que ves, no lo que oyes. Entonces, solo espera. Estamos esperando".





Cristiano no ha sido el único jugador del Real Madrid de quien el Dáesh se ha valido para amenzar al mundo del fútbol. El grupo terrorista ha recurrido también a Marco Asensio, que en otra imagenLa imagen está acompañada de este mensaje: "Serán castigados porque esto es lo que Alá ha prometido y él no rompe su promesa".Previamente, el Estado Islámico ya había amenazado al Mundial de Rusia con imágenes de Leo Messi, Neymar y el entrenador de la selección francesa, Didier Deschamps.