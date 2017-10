Felipe Orts se pone la txapela de ganador en Llodio

Felipe Orts (Ginestar-Delikia) no ha tenido rival en el Ciclocross Internacional de Llodio, primera prueba puntuable de la Copa de España de CX disputada en la localidad alavesa. El corredor de La Vila ha dominado de principio a fin en las campas de Ellakuri y no ha hecho sino aumentar su ventaja vuelta a vuelta sobre sus rivales en un circuito seco, ya que al final no apareció la lluvia como en principio estaba previsto.

Tony Périou y Aitor Hernández lucharon por la segunda plaza que al final se adjudicó el galo. El catalán Cullell, sexto, ha sido el mejor sub 23 por delante del gallego Feijoo. El campeón de España Ismael Esteban, también del Ginestar-Delikia, ha sido décimo en su debut tras una lesión en las cervicales que tuvo durante la pretemporada.

Orts se mostró dominador desde la salida, "a tope y sin fallos", marcando unos magníficos tiempos por vuelta "sin bajar el ritmo, y cuando tenía tiempo me dediqué a mantener la ventaja. Me he encontrado muy bien y estoy contento con el triunfo".

Por su parte, Esteban se presentaba en línea de salida preocupado "porque no sabía si la espalda iba a aguantar y si podría volver a correr a buen nivel". El campeón de España ha ido de menos a más, finalizando en el top10. "Contentísimo por estar de vuelta. Tanto que no me lo podía creer ya que esta semana hace dos meses de mi operación", añadía.

El próximo 5 de noviembre ambos participarán en la segunda prueba de la Copa de España en Karrantza.

CLASIFICACIONES

1. Felipe Orts 1:07:40

2. Tony Périou 1:08:12

3. Aitor Hernández 1:08:12

4. Martín Mata 1:08:48

5. Javier Ruiz de Larrinaga 1:08:50

6. Jofré Cullell 1:08:58

7. Kevin Suárez 1:09:25

8. Iván Feijoo 1:09:59

9. Thibaud Saint 1:10:18

10. Ismael Esteban 1:10:27