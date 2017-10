El rechazo de la afición culé a la politización del Barça se extiende por la provincia

El posicionamiento del Fútbol Club Barcelona a favor de la causa independentista sigue creando malestar en el seno de las peñas afincadas en la provincia de Alicante.

La reciente ruptura de la Peña Barcelonista de Elda con el club culé no es el único gesto de rechazo de los aficionados alicantinos a la inferencia del Barça en la política y varias asociaciones están a punto de cerrar la persiana porque la fuga de los socios merma su capacidad de afrontar los gastos.

Sin ir más lejos, la Peña Albaladejo, situada en la calle Doctor Just, se reúne en asamblea este jueves para debatir su futuro. La realidad es que la peña en honor al exfutbolista de Hércules y Barça ha perdido casi el 75% de sus socios por el debate nacionalista que vive en la actualidad Cataluña y al que han secundado varios dirigentes del club.

Franscisco Olivares, que dejó el cargo de presidente de la peña hace unos meses «desilusionado con la inferencia de la directiva del Barça en el procés», se dio también de baja como socio del club blaugrana. «Si el Barcelona gana o pierde ya me es indiferente, hay mucha gente sorprendida pero en este país no es obligatorio ser de un equipo. Lo que no se puede hacer es cambiar de nacionalidad», asegura Olivares. «El problema es que la directiva del club no representa ni a la sociedad catalana ni a la española. Y eso no se entiende», concluye.

Olivares, asimismo, asegura que palpa ese desilusión entre barcelonistas de su entorno. «Hace 25 años éramos 4.000 personas en Luceros celebrando la Champions de Wembley y ahora apenas somos cien. No hay otra explicación que esa intromisión del club en la política; la gente seguirá siendo del Barça, pero en casa. No quieren manifestarse y que se les identifique con un procés del que seguramente están en contra», lamenta el expresidente de la peña culé alicantina en honor a Albaladejo.

En la misma sintonía se pronunciaba Faustino Rísquez, presidente de la Peña de Pilar de la Horadada: «Estamos muy quemados, desde septiembre hemos tenido once bajas por la política que ha tomado el club». Rísquez critica, además, la dejadez que tiene el club con sus peñas: «El trato que nos da el club es un desastre, si sigue así no vamos a sobrevivir». Rísquez manifiesta que esta fuga de socios puede abocar también a la desaparición a su peña, una histórica, la número 148 de las más de mil que tiene el Barça: «Es una pena, nosotros no hemos faltado a una asamblea, pero ya han sido muchos los que me han dicho que no les pase el próximo recibo tras los últimos sucesos políticos».

El exjugador alicantino del Barça José Joaquín Albaladejo se muestra también crítico con el rumbo que ha decidido tomar el club en el conflicto de la independencia. «El Barça no debía haberse posicionado, es una entidad muy grande y eso tiene muchas ventajas, pero también ciertas esclavitudes que te obligan a ser cauto porque todo lo que haces es en nombre del club», opina.

Albaladejo hace hincapié en la globalidad de la marca Barça, un auténtico crisol de opiniones dispares por todo el planeta: «El Barcelona es mundial, pero es que si fuera sólo de Cataluña tampoco estaría representando a una totalidad, sino a un 50%».

El exjugador señala a la directiva como principal responsable de este entuerto: «Ni siquiera son accionistas, si fuera suyo el club aún podría tener sentido, pero en este caso no pasa ni eso. El Barça no es de nadie, sino de todos».



Otro discurso en el norte

El mismo rechazo lo hizo público Santiago Tornero, presidente del colectivo de Torrevieja. No obstante, esta actitud de las peñas del centro y sur de Alicante contrasta con las situadas en la parte norte de la provincia. Salvador Mulet, de la peña de Gata de Gorgos, señaló que nunca se desligarán de la Federación Valenciana y de la Marina Alta de Peñas del Barça: «No mezclamos la política con el fútbol, aquí cada uno tiene sus ideas, pero viene a ver el fútbol tranquilamente, nadie se pronuncia ni a favor ni en contra». Algo parecido sucede en Alcoy, donde su presidente, Ramón Juan, asegura que no se han planteado tomar medida alguna porque no ha habido bajas: «Esta peña es plural, con gente de distintas sensibilidades». Afirmación que comparten también en los colectivos de Muro y Cocentaina.