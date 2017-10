Quereda ya luce calle en Alicante

«Este homenaje es muy especial porque es para toda la vida», señala.

Alejandra Quereda lucía el rostro de las grandes ocasiones. Su amplia sonrisa denotaba la felicidad en uno de los días que recordará para siempre. El callejero de Alicante lleva desde ayer su nombre, uniéndose a la larga lista de deportistas que inscriben su nombre en las calles alicantinas. La medallista de plata en los Juegos de Río recibió un caluroso homenaje en la que será su nueva calle, ubicada entre la avenida de Denia y la calle Caja De Ahorros.

La gimnasta llegó puntual a la cita. Minutos antes de las seis de la tarde, hizo acto de aparición acompañada por sus familiares. Amigos y compañeros de la deportista fueron los primeros en recibirla y poco después se colocó cerca del atril y de la placa con su nombre, todavía cubierta con una cortina. Eva Montesinos fue la primera en tomar la palabra con una breve exposición para presentar a la protagonista del acto. Sin más preámbulo, Alejandra se dirigió a todos los presentes sin abandonar en todo momento la sonrisa que le caracteriza.

En su discurso, la gimnasta agradeció el reconocimiento al Ayuntamiento. «Es un privilegio dar mi nombre a una calle, estoy orgullosa de hacer por fin realidad este momento», señaló Alejandra. «Estoy muy agradecida a mi familia, a la gente que me quiere y a todos los que han seguido muy de cerca mi trayectoria», siguió. «Es una calle muy especial porque es la calle del Jesús María, mi colegio, y donde empecé a hacer gimnasia. Me siento muy feliz de que mi ciudad me haya reconocido con esta calle que es para siempre», finalizó la deportista alicantina.

Echávarri tomó la palabra posteriormente señalando que «el acuerdo para ponerle la calle a Alejandra fue unánime». «Tendrás muchos recuerdos de tu carrera pero ahora das el nombre a la calle de tu colegio. Esto es algo para toda la vida, un orgullo dar al callejero de Alicante un ejemplo más de esfuerzo, solidaridad, compañerismo y alicantinismo. Es un día grande». Palabras del alcalde de Alicante instantes antes del momento cumbre del acto. Máxima atención en el momento en el que Alejandra deslizó la cortina para descubrir la placa con su nombre. Visiblemente emocionada, la gimnasta observó la que ya es su calle al tiempo que recibía una réplica de la placa. No faltó al acto la Bellea del Foc 2017, Sofía Escoda, así como la infantil, Martina Núñez. Familiares, compañeros y amigos no perdieron la ocasión para fotografiarse con la deportista alicantina y su recién estrenada calle.