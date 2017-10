La Roja da las gracias a la afición, aunque rechaza los pitos a Piqué

«Piqué sabe a lo que se expone, pero no nos gusta mezclar política y fútbol», asegura Isco.

El plebiscito a Piqué en el Rico Pérez no pasó desapercibido para el resto de jugadores de la selección española, que aseguraron que los pitos que recibió el jugador catalán no ayudaron, pese a que no influyeron en el desarrollo del partido ni en la actuación del defensa culé.

«La opinión es de cada uno, pero nos molesta que piten a un compañero jugando en casa, es como si lo hicieran a todo el equipo», afirmó un Thiago Alcántara, que confió en que se vayan disipando con el paso del tiempo. Otro de los goleadores, el valencianista Rodrigo Moreno, confesó que vio «tranquilo» a Piqué durante el encuentro: «Hemos estado metidos en el partido, sabíamos de la importancia del mismo y fuimos ajenos a cualquier otra situación, Gerard es súper importante para la selección».

Por su parte, Isco Alarcón señaló que intentaron abstraerse de los abucheos a Piqué y «dar toda la normalidad posible a los pitos». «Él sabe a lo que se expone, pero mezclar política con el fútbol es algo que no queremos ninguno», sentenció el madridista, que catalogó al defensa del Barça como «muy importante y con mucho compromiso con la selección». Por contra, el atlético Saúl Ñíguez no quiso entrar en valoraciones y se limitó a ensalzar los gritos de ánimos que también hubo durante todo el partido. «El Rico Pérez tuvo un ambiente fenomenal, queríamos que la gente disfrutase y creo que lo hemos conseguido».



Un vestuario contento

Con el billete para el Mundial de Rusia del próximo verano en el bolsillo, los jugadores internacionales no pudieron ocultar su satisfacción. El ilicitano Saúl reconoció haberse sentido «muy bien» durante el choque ante Albania: «Siempre es bonito jugar en mi tierra».

El hispano-brasileño Rodrigo Moreno, que estrenó su cuenta goleadora con España ayer en Alicante, aseguró que «sabe especial marcar con la absoluta». No obstante, el ariete valencianista sobrepuso la alegría general a la personal: «Sobre todo estoy contento por el pase al Mundial y por haber participado en algo de la clasificación». Pese a su gol a Albania, reconoció que todavía la temporada es larga y que no se ve en la cita mundialista.

Por su parte, Thiago Alcántara, apreció la victoria: «Ilusiona el Mundial, porque ya me perdí uno por lesión, pero queda mucho para que ocurra. Es especial por el trabajo que lleva esta selección desde hace un año y medio, hemos pasado grandes momentos en los que por sacrificio y trabajo que hay detrás hemos logrado esta clasificación anticipada», explicó. Sobre el partido ante Albania, el jugador del Bayern indicó que «el ritmo de los primeros 45 minutos fue muy alto y no era normal el ritmo que pusimos, la calidad de los pases y el juego, y eso hizo que en la segunda parte estuviéramos más conservadores en ese sentido». El exjugador del Barcelona se congratuló de la renovación vitalicia de Andrés Iniesta y aseguró que «es muy bonito, Andrés se merece una estatua en el Camp Nou, es patrimonio del club y el Barça ha hecho muy bien en renovarlo y él en seguir en el club».

El jugador de la selección española Francisco Román Alarcón, Isco, afirmó que todo el equipo está «muy feliz» con la clasificación para el Mundial de Rusia 2018 y subrayó su agradecimiento al seleccionador Julen Lopetegui, que confió en él cuando «tenía menos minutos» en el Real Madrid. «Es un motivo de orgullo estar ya clasificados para el Mundial de Rusia. Siento mucha felicidad, todos estamos muy contentos y más después del partido de hoy. Creo que hemos hecho un gran trabajo», manifestó el malagueño en declaraciones a TVE.

«Hemos hecho una fase de clasificación perfecta. A falta de un partido ya estamos clasificados y estoy muy contento por el equipo, por los compañeros. A pesar de todo el ruido que ha habido esta semana hemos planteado un buen partido», analizó. «A nivel personal, Isco dijo estar muy bien, con mucha confianza». «Quiero agradecerle al míster porque cuando tenía menos minutos él confió en mí. Siempre trato de devolver la confianza con trabajo».

«Lo importante es estar en el Mundial y ya estamos. El grupo es lo fundamental. Es el que nos hace grandes a todos», finalizó.



Odriozola, debut soñado

Álvaro Odriozola, debutante con la selección española, se mostró eufórico por el partido y por la clasificación de la selección para la Copa del Mundo. «He cumplido un sueño al debutar», dijo el jugador, quien tuvo una notable actuación en la primera parte. El vasco desveló que el seleccionador le comentó en el ascensor del hotel que iba a ser titular: «Me puse muy nervioso».