Ramos: «Chapeau por el Rey, más que impecable fue un discurso muy necesario»

Sobre Piqué asegura que su relación es «igual de buena que antes»

Era una de las voces más esperadas tras la polémica de los últims días con Piqué. En una multitudinaria rueda de prensa en el Rico Pérez, el capitán de la selección, con un discurso bien meditado, evitó cualquier tipo de polémica y destacó las palabras de Felipe VI del pasado martes y calificó como «chapeau» el discurso del monarca tras lo acontecido en Cataluña con motivo de la celebración de un referéndum de autodeterminación el pasado domingo. «Estamos al tanto de lo que ocurre, por supuesto, y 'chapeau' por el Rey. Más que impecable fue un discurso necesario. A mí me gustó independientemente de que sea del Atlético de Madrid», bromeó el jugador sevillano por la afición del Rey al club colchonero.

Sobre toda la polémica que ha habido en torno a Piqué, el madridista reconoció que desde que llegó a la concentración de la selección «sabía que iba a ser una semana movidita». «Soy el capitán de la selección y en ese rol tengo que velar por la unidad del grupo, por el buen rollo y en este sentido he estado». «Hemos intentado evadirnos de todo el tema político y todo el ruido al margen del deporte, y eso es lo mas importante, mantener ese espíritu joven que hay dentro de la selección, que lo de fuera no nos descentre de lo importante que es jugar el Mundial de Rusia», señaló Ramos en la sala del prensa que habitualmente utiliza el Hércules.

«Es cierto que se ha mezclado el tema político y el deporte y eso creo que es un error», afirmó el defensa, quien insistió en que «hay un bien colectivo que es el fútbol, el Mundial».

Preguntado nuevamente por la posibilidad de la independencia de Cataluña, el central contestó sin problemas aunque evitando cualquier polémica. «Creo que hay gente con un cargo superior que tiene que asumir estas responsabilidades. Nosotros tenemos que centrarnos en el fútbol y no marear con estos temas. Lo importante es el fútbol», reiteró el jugador del Real Madrid.

«Obviamente que nos afecta y no me gusta la imagen que ha dado España a nivel mundial. Quiero que se solucione cuanto antes para disfrutar del deporte en un país libre y democrático como es el nuestro», añadió Ramos, que aseguró no haberse «descentrado pese a todo lo ocurrido» desde el pasado 1-O. «Estas semanas malas sirven para sacar conclusiones y mejorar en el grupo. Estamos focalizados en lo nuestro y en poder ganar como sea a Albania para dar un paso más hacia el Mundial», añadió.

Relación con Piqué



Sobre su relación con el defensa del Barcelona, Ramos aseguró que «no ha cambiado» en absoluto. «Es muy buena a pesar de nuestro carácter y forma de pensar y sentir. Cada uno es de nuestro padre y nuestra madre y tiene derecho a pensar y sentir lo que quiera. Siempre que vayamos en el mismo barco y dirección no debe haber ningún problema», expuso. Ante la posible reacción en contra del público en el partido de esta noche, señaló que él no puede decir a los aficionados lo que deben de hacer, aunque reconoció que le gustaría que apoyaran al equipo y que haya un buen ambiente. «A la afición no se le puede pedir que haga algo, cada uno es libre y no podemos obligar a nadie a decir o a hacer algo, pero hay que pensar un poco en el equipo y en los jugadores que estamos dentro», concluyó el defensa de la selección.