Pasaporte al Mundial en Alicante

El equipo estará arropado por más de 29.000 espectadores en un choque marcado por la presencia de Piqué.

La selección española quiere rematar esta noche (20.45, La1) la faena encaminada ante Italia en el Santiago Bernabéu, con un nuevo triunfo que le sitúe virtualmente en el Mundial de Rusia, en Alicante donde se espera el clima más hostil para Gerard Piqué tras sus opiniones políticas, ante una Albania dirigida por Panucci.

Una vez más y en esta ocasión con el mayor rechazo jamás visto en la Ciudad del Fútbol hacia un jugador de la selección española, la polémica acompaña a Piqué. Los últimos acontecimientos en Cataluña, su participación en el referéndum y no ocultar opiniones políticas le sitúan en el centro de la polémica.

Su forma de entender la situación no fue entendida por los aficionados de la selección que en el único entrenamiento abierto en la sede de la Federación dedicaron todo tipo de insultos y cánticos en contra de Piqué. Tras la comparecencia del jugador sincerándose y mostrando su deseo de jugar para España, se espera que se pueda suavizar en Alicante pero con la seguridad de que no faltarán los silbidos para el central catalán. La semana de trabajo ha estado marcada por esta situación. Julen Lopetegui y sus jugadores intentaron abstraerse de un clima irrespirable y preparar el duelo ante Albania en el que pueden dar el penúltimo paso hacia el objetivo de sellar el pase directo a la gran cita de Rusia. Para ello debe extenderse la buena línea de un seleccionador que no ha perdido ningún partido y que ha llevado a España a una firmeza en su camino que quedó demostrada en el duelo directo ante Italia.

El equipo tipo de Lopetegui tendrá que ser retocado a causa de las bajas. La ausencia de Dani Carvajal en el lateral derecho, del sancionado Sergio Busquets y Andrés Iniesta en el centro del campo y de los dos delanteros centros, Diego Costa y Álvaro Morata, provocan novedades. Para el lateral hay tres candidatos: Nacho, Azpilicueta y Odriozola, con mayor ventaja para el jugador del Chelsea. Asier Illarramendi se perfila titular para llevar la manija, guardaespaldas de Koke y Thiago. Y la fórmula de falso nueve, resucitada ante Italia, será la elegida por el seleccionador español, con un tridente ofensivo formado por Isco Alarcón, Marco Asensio y David Silva.



El rival

Partía Albania en el inicio de la fase de clasificación como la selección que desafiaría a las grandes para liderar el grupo. Llegaba de una buena participación en la Eurocopa de Francia y con el sueño de repetir hazaña en un Mundial. La realidad fue bien distinta y derrotas en el camino ante Bosnia o Luxemburgo, le alejaron de cualquier objetivo ambicioso. Es tercera del Grupo G con 13 puntos, ya sin opciones de nada.

De la hazaña con un técnico convertido en héroe nacional como Gianni de Biasi, pasó a extender la apuesta italiana entregando el cargo de seleccionador el pasado julio a Christian Panucci. Cierra la fase de clasificación en los dos partidos más especiales para el técnico, ante España con el Real Madrid de su corazón en el recuerdo de su etapa de lateral, y frente a su Italia con la que disputó 57 partidos como internacional.

Desde la llegada de Panucci el pasado mes de julio no conoce la derrota. Derrotó a Liechtenstein (2-0) y empató con Macedonia (1-1) antes de encarar los dos exámenes más difíciles ante los dos equipos que se juegan el pase directo al Mundial y el puesto de repesca. La mente de Albania ya está en la preparación de la clasificación a la Eurocopa 2020, con la entrada de nuevos jugadores y perfilando un grupo con el que aspire a repetir la aventura.

Albania, selección a la que España siempre ha derrotado y casi siempre con goleada -seis duelos, 26 tantos a favor y tan solo dos en contra-, llega a Alicante sin «nada que perder», como asegura el presidente de su Federación Armand Duka. Bajo un dibujo 1-4-5-1, buscará crear un muro entre la defensa y el centro del campo, con líneas unidas y apostar por la opción del contragolpe para intentar aprovechar cualquier despiste español. La ausencia en punta de Sokol Cikalleshi, por una lesión de rodilla en uno de los entrenamientos, hace que su única esperanza ofensiva sea Armando Sadiku, delantero del Legia de Varsovia.

En la portería es duda Etrit Berisha por gripe, en defensa Panucci no puede contar con uno de sus referentes, Mergim Mavraj, jugador del Hamburgo alemán, y llegan con molestias a la cita Agolli y Elseid Hysaj.