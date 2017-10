División de opiniones sobre Piqué

Gabriel Echávarri pide «una lección de estar a la altura» y que no se pite al jugador catalán.

La inminente llegada de Piqué a Alicante ha provocado sentimientos encontrados entre los ciudadanos. El defensa catalán, que mostró recientemente su apoyo a que el pueblo catalán pudiera votar en el referéndum, ha generado una total división de opiniones, horas antes de que la selección española se juegue el pase al Mundial de Rusia de 2018 ante Albania.

El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, que ayer inauguró la «fan zone» situada en la plaza del Ayuntamiento, pidió ayer a sus conciudadanos «una lección de estar a la altura». El primer edil instó a los alicantinos a que respetaran al jugador culé: «No hay que pitarle por lo que piense». «Haga lo que haga antes o después, piense lo que piense antes o después, hay que animarle, el escudo de la selección une», confesó. Asimismo, Echávarri manifestó que «el día que Piqué no esté a la altura porque las cosas externas le afecten, será el seleccionador el que diga que no puede o no debe seguir vistiendo la camiseta, pero mientras salga al campo con el escudo y la estrella que tanto costó ganar, hay que animarlo», subrayó el primer edil.



Sin consenso en las peñas

Las diversas peñas con las que cuenta el Hércules no acudirán como tales al encuentro de mañana de la selección española, ya que el partido no tiene relación con el conjunto blanquiazul aunque se juegue en el Rico Pérez. No obstante, muchos de sus integrantes sí que acudirán a título individual. Luis Mascaraque, presidente de Herculanos Sin Fronteras, confirmó que sí pitará a Piqué. «Pero ésta es una opinión mía, no de la peña», recalcó con insistencia. «Se lo ha ganado a pulso, no me gustan sus declaraciones», aclaró. Luis Hernández, también de HSF, tiene una visión distinta: «No soy partidario de pitarle, si oigo muchos pitos no descarto marcharme del estadio», culminó.

Javier Pérez, de la peña El Altet, garantiza que tratarán el asunto igual que hicieron en su día con Javier Portillo: «Jamás pitaremos a alguien que lleve nuestra camiseta, aunque este tema trasciende a lo político. Allá cada uno con su conciencia».

Por otra parte, el jugador del Hércules José Luis Miñano aseguró ayer que en el vestuario blanquiazul no se habla de Piqué. «Hablamos de fútbol, no de política. Esperemos que haya un bonito ambiente», argumentó.