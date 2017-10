La Roja arropa a Piqué antes de viajar a Alicante

«El tema ya cansa», lamenta Koke,

Julen Lopetegui, seleccionador nacional de fútbol, se preguntó, tras los abucheos en el entrenamiento del pasado lunes, por qué no va a convocar al defensa internacional del Barcelona Gerard Pique si es seleccionable y quiere ir a la selección, y pidió a la gente «un poco de raciocinio y de cordura» con el jugador.

«He hablado con Piqué. Después de lo ocurrido quería saber cómo está anímicamente y si está al 100% mentalmente aquí. He visto bien a Piqué. Concentrado, motivado. Lopetegui cree que «el compromiso de Piqué con la selección es bárbaro» y que por eso lo ha llamado. «Lo demás no voy a analizarlo», precisó. «Sé que no es fácil esta situación, pero si Piqué es seleccionable y quiere venir, ¿por qué no lo voy a llamar?», agregó el seleccionador nacional.

«Esta situación no es agradable para nadie, pero intentamos calmar las cosas. Todo se va a tranquilizar. Piqué es un tipo querido en el vestuario. Yo no veo mal ambiente, si lo viera me preocuparía y me ocuparía», comentó. «Todos los jugadores que vienen a la selección es porque quieren venir. Ahora, no me meto en las ideologías de cada uno», dijo. Sobre el problemático entrenamiento del lunes, Lopetegui señaló: «Hubiera sido un error entrenar a puerta cerrada. La gente también tiene derecho a expresarse».



Reacciones de todos los ámbitos

Juan Luis Larrea, presidente en funciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), aseguró ayer la continuidad de Gerard Piqué en la concentración de España y dijo que «no se irá si no tiene ninguna lesión». «A la afición hay que pedirle que apoye a la selección. Escuché lo del lunes y no lo entiendo pero no pasa nada, las opiniones son de cada cual», añadió Larrea.

Por su parte, el exseleccionador español Vicente del Bosque rompió ayer una lanza a favor de Piqué y afirmó que el defensa catalán «ha demostrado ser un buen compañero y un gran profesional con España» y trasladó la responsabilidad sobre su futuro a Julen Lopetegui, entendiendo que tome la decisión que tome «será lo mejor».

Sobre este asunto, el zaguero del Málaga Miguel Torres manifestó que él «si no se sintiese cien por cien español, no iría a defender» a su país en el equipo nacional, al considerar que, «más que un rendimiento, es un sentimiento». Los internacionales Koke y Thiago pidieron que se zanjara el «tema Piqué», que «cansa» dentro del vestuario de la selección española. Thiago intentó aportar normalidad a la situación y aseguró que lo ve con «el compromiso, la actitud y alegría de siempre».

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, también se pronunció al respecto y dijo sobre los pitos a Piqué: «Yo quisiera que eso nunca más se repitiera, nosotros no queremos insultar a nadie».