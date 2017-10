«Es un orgullo correr al lado de mi ídolo, Valverde»

El alicantino se recupera de una lesión.

Rafa Valls (Cocentaina, 25 de junio de 1987) tiene ya «unas ganas locas» de volver competir después de dos campañas horribles por culpa de las lesiones. Además, lo va a hacer en «uno de los equipos más grandes del pelotón internacional y al lado de mi ídolo, Alejandro Valverde», dice.

«En tres semanas ya comenzaré a pedalear en carretera. En casa ya puedo hacer rodillo, pero me muevo por la calle con muletas. Tampoco tengo prisas. Me rompí el cuello del fémur entrenando y espero que ya haya pasado toda la mala suerte».

Para el alicantino, fichar por el Movistar también supone el regreso a casa después temporadas compitiendo para escuadras extranjeras como Vacansoleil, Lampre y Lotto. «Tenía ganas de correr en un equipo español y hacerlo en una escuadra como Movistar me enorgullece. Me siento muy afortunado. En varias ocasiones estuve cerca de fichar con ellos. Antes de la caída se interesaron de nuevo por mí y tras el accidente volvieron a insistir», explica.

Valls ha corrido dos Giros de Italia, dos Vueltas a España y cuatro Tour, una cita en la que en 2010 fue segundo en Les Rousses, superado por Chavanel. En 2015, conquistó la clasificación general del Tour de Omán. «Lo del Tour me pilló muy joven, en primer año como profesional. Me quedo con mi victoria en Omán ya que lo hice por delante de ciclistas como Van Garderen y Valverde. Ahora, me gustaría empezar en la Vuelta a la Comunidad y ser protagonista en mi pueblo, en la etapa reina que termina en el alto de las Canterasm donde ya corrí en amateur. Luego, estar en el Tour y la Vuelta, si puede ser».