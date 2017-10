Nadal y Gasol claman contra la violencia en Barcelona

El tenista español Rafael Nadal confesó ayer que sigue «con preocupación y tristeza» los acontecimientos que se viven desde el domingo en Cataluña, y aseguró que «ver la sociedad en general, no sólo la catalana, tan radicalizada, me sorprende y a la vez me desilusiona». En la misma línea se manifestó Pau Gasol en su cuenta personal de Twitter.

Visiblemente entristecido, Nadal aseguró: «A mí, personalmente, me dan ganas de llorar cuando veo que en un país donde hemos sabido convivir y ser un buen ejemplo alrededor del mundo llegamos a la situación que se llegó ayer... creo que la imagen que hemos transmitido es negativa», subrayó el número uno del tenis mundial.

Nadal, quien se encuentra en Pekín para disputar el Abierto de Tenis, aseguró haber estado todo el domingo «con el corazón encogido» mientras seguía los incidentes relacionados con el referéndum, en una Cataluña a la que se siente muy unido y «en la que -destacó- ha pasado muchas épocas de su "vida y momentos importantes».

«No es el momento de buscar culpables, aunque sí los hay», señaló Nadal, quien afirmó que «las guerras normalmente las hacen los poetas, al final ha habido gente que ha querido manipular información encendiendo más de la cuenta a la sociedad y eso ha generado un caos que no debería suceder en el siglo que estamos». Más aún «en un país en el que somos pacíficos, al fin y al cabo», dijo el manacorí, quien apeló al diálogo entre las partes en conflicto y señaló que «aunque haya momentos en que todo parezca imposible, que no hay arreglo, ése es muy simple: querer arreglarlo». «La única manera es hablarlo, hablar entre las partes en conflicto, intentar llegar a acuerdos, a puntos de encuentro, que los hay, y al final llevamos conviviendo juntos toda la vida», señaló.



Xavi Pascual

El entrenador del Barcelona de balonmano, Xavi Pascual, declaró, después de la contundente victoria de su equipo en la pista del Wisla Plock polaco (30-37), que el domingo era un día «muy triste para todos», en alusión a los incidentes en Cataluña. «Nosotros hemos ganado. Hemos hecho un buen partido. Hemos hecho lo que teníamos que hacer y me siento orgullosísimo de mi equipo, pero más orgulloso de ser catalán», señaló. «Me siento muy orgulloso de ver cómo mi pueblo está en las calles y el domingo no era un día para deporte, sino un día que pasará a la historia por cosas buenas y otras malas», concluyó el entrenador azulgrana.

Por su parte, Xavi Hernández, excapitán del FC Barcelona y actual jugador del Al-Sadd Sports Club, de Qatar, dio el domingo su apoyo al referéndum de Catalunya desde el país árabe y calificó de «vergüenza» lo sucedido. «Lo que está sucediendo en Catalunya es una vergüenza, es inadmisible que en un país democrático la gente no pueda votar», aseguraba Xavi en un vídeo difundido en redes sociales. En su mensaje, el ex jugador del FC ofrece su apoyo «a toda la gente que pacíficamente está intentado ejercer su derecho al voto». «Visca Catalunya», concluyó el mediocentro.

Por último, los hermanos Gasol, Pau y Marc, publicaron sendos mensajes en las redes sociales, lamentando todo lo ocurrido.»¿A esto hemos tenido que llegar? ¿Era la violencia necesaria? No a la violencia, si al diálogo», escribió Pau Gasol, ala pívot de los San Antonio Spurs, en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Marc, pívot de los Grizzlies de Memphis, también hizo un llamamiento a la cordura: «Sentido común y humanidad por encima de todo. La manifestación de paz no puede ser tratada con violencia».