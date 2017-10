Galiana: «Este equipo está capacitado para enganchar 4 o 5 victorias»

José Emilio Riquelme Galiana ha optado por aferrarse a la corriente optimista pese a que contra el Mallorca no consiguió revertir la dinámica de resultados negativos en El Collao. El técnico murciano explicó que «no estoy en absoluto preocupado y sí ocupado. El equipo jugó e hizo todo por ganar. Al margen del resultado, fuimos a por el rival y dominamos en el juego. Los futbolistas mostraron raza y carácter. Hasta el último minuto no bajaron los brazos para marcar el primero aun sabiendo que no quedaba tiempo. Me quito el sombrero ante mis futbolistas», dijo.

Con respecto al mensaje que quiere transmitir a la afición, poco acostumbrada a ver a su equipo coqueteando con la zona baja, declaró que «después de perder 0-2 quien no haya visto el partido y con un cambio de entrenador podrá decir que todo esto para qué. Lo que vi en el primer tiempo me gustó y más en el segundo. El mensaje es que vamos a dejarnos el alma en el trabajo. Creemos y estamos confiados en los que trabajamos e insistiremos en esa idea hasta donde nos lleve».

La clave pasa por comenzar a sumar de tres en tres. «Todos estamos convencidos de que pronto tendrá que llegar una victoria. Este equipo está capacitado para enganchar 4, 5 o 6 victorias. El Alcoyano compitió y jugó para ganar al Mallorca. No fue suficiente, pero si seguimos de esta manera pronto llegará el triunfo», concluyó.

La plantilla goza hoy de la jornada de descanso. A partir de mañana, el plan de entrenamiento alternará sesiones en el campo de La Vía de Cocentaina y en El Collao. El duelo contra el Valencia Mestalla se jugará este domingo a partir de las 18:00 horas.