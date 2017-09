Galiana: «El Mallorca tiene que perder tarde o temprano»

José Emilio Riquelme Galiana se sentará mañana por primera vez en el banquillo local del campo de El Collao. El técnico murciano verá cumplido el sueño en un duelo con un significativo por tratarse de la visita del líder. ««Es un momento especial para mí porque como ya dije en la rueda de prensa de presentación el Alcoyano está en la hoja de ruta de muchos entrenadores. Uno nunca llega a imaginarse dirigir a este club contra el Mallorca. Lo afronto con máxima motivación e ilusión», declaró el técnico del Deportivo.

Galiana, partidario de ver siempre la botella medio llena, comentó respecto a la racha del Mallorca que «tiene que perder tarde o temprano por estadística. Le pasa al Real Madrid y al Barcelona. Ojalá su primera derrota sea contra nosotros». Con todo, el nivel de exigencia ha de ser máximo para contrarrestar el potencial que atesora el cuadro balear. «Visualizo el partido con nosotros tirando de la afición, que nuestro juego les emocione y que vean con la pasión, con la raza que atacamos y defendemos cada una de las jugadas. Es fundamental que se produzca una comunión entre afición y equipo y que seamos los protagonistas, que lo que tenga que pasar sea por nosotros», explicó Galiana que, por otro lado, hizo especial hincapié con que «este partido va a ser de 95 minutos. Contra estos rivales no hay partido de menos. Hasta que pite el árbitro tendremos que estar metidos, sin lugar a dudas».

El Alcoyano siempre ha ido por debajo en el marcador en los tres compromisos disputados de local (Hércules, Cornellà y Villarreal B). «Es un factor a tener en cuenta, pero que no marque primero el Mallorca no es tan clave. Los futbolistas del Alcoyano lo son con letras mayúsculas. Tienen un caché y una raza y espero que si llega el caso que eso no nos desdibuje y que la cabeza siga permaneciendo serena y férrea con la única idea de superar la situación incómoda», concluyó Galiana.

Los delanteros Mariano Sanz y Manuel Gato cuentan con el alta médica y volverán a disfrutar de minutos contra el líder. Por el contrario, el defensa central madrileño Mario Fuentes, aquejado de una microrrotura, es baja para recibir al Mallorca.