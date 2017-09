«Volver al campo de El Collao es algo espectacular en lo personal»

Fernando Maestro conoce como pocos los entresijos del campo de El Collao, su morada futbolística durante 8 años. El excapitán del Alcoyano regresa el próximo domingo a la que sigue denominando su casa como integrante del cuerpo técnico del Mallorca.

Fernando Maestro forma parte de la historia del Alcoyano con letras mayúsculas. Con más de 300 encuentros oficiales a sus espaldas, sólo le supera el alcoyano Antonio Castillo, sembró día a día para recoger el respeto y la admiración de una afición que aún conserva en la retina las estiradas felinas del longevo excapitán. Profesionalmente Maestro de debe al Mallorca, pero su corazón sigue latiendo al ritmo blanquiazul.



Han pasado seis años desde que se fue de Alcoy. ¿Cómo imagina el regreso a El Collao?

Será algo espectacular en lo personal, aunque para nada quiero ser el protagonista. Va a ser muy bonito y muy especial volver a mí casa al sitio donde se me ha cuidado tanto, se me ha respetado y donde he disfrutado tanto del futbol y de la gente.

Vistió la camiseta del Alcoyano ocho temporadas, algo que está al alcance de pocos. ¿Con qué se queda?

Viví emociones muy grandes y también alguna decepción, pero siempre me quedaré con lo mejor. Llevo a este club en el corazón. Soy del Alcoyano, aunque ahora en el ámbito laboral estoy en el Mallorca donde tengo quedar lo mejor de mí para que consigamos ganar donde vayamos.

¿Cómo afronta el Mallorca la visita a Alcoy?

El Collao es un campo complicado y hay que estar muy concentrado. La gente lleva al equipo en volandas que, además, en casa tiene la mentalidad y el espíritu de ganador. Los rivales tienen que estar muy atentos para llevarse algo de Alcoy y espero que nosotros lo podamos conseguir.

¿Hay líder para rato?

Vamos muy bien, pero hay que valorar lo que se está haciendo que no es fácil. Parece que tiene que ser así por parte nuestra, pero hay que respetar a todos los rivales.

Usted formó parte del Alcoyano que goleó al Mallorca en Copa en 2005.

Fue un partido memorable y sobre todo en la Copa del Rey que para nosotros era como la Champions para Cristiano.