El contestano Rafa Valls ficha por el Movistar de Valverde, Quintana y Landa

«Estoy muy feliz con la oportunidad de poder unirme a un gran equipo como Movistar después de dos años en los que las cosas no me han salido bien por las distintas lesiones y caídas que he tenido». Así se expresaba ayer el ciclista contestano al hacerse oficial que la próxima campaña correrá en el equipo que lideran Nairo Quintana, Alejandro Valverde y Mikel Landa. Valls se une así a Mikel Landa, Eduardo Sepúlveda, Jaime Rosón y al neo-pro Jaime Castrillo que ficharon anteriormente de cara a la próxima campaña con el equipo telefónico.

El escalador de Cocentaina (1987), que ha firmado un año, cumplirá su décima temporada com profesional en 2017, y vuelve a un equipo español después de cubrir los últimos seis años en holandeses (Vacansoleil), italianos (Lampre) y belgas (Lotto). Mucho tiempo atrapado por las lesiones, Valls todavía ha podido disputar dos Giros de Italia, dos Vueltas a España y cuatro Tour de Francia. En el «Grande Boucle», Valls estuvo cerca de un triunfo en su debut (2010), sólo superado por Sylvain Chavanel en la cima de la montaña de Les Rousses.



Etapa reina de la Volta

Cocentaina acogerá el 3 de febrero el final de la etapa reina de la 69 edición de la Vuelta a la Comunidad Valenciana que se corre del 31 de enero al 4 de febrero. La organización recupera la llegada en el Alto de las Canteras, recordada por los aficionados más veteranos de Alicante.