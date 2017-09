Los extracomunitarios del Eldense, en manos de la Federación

El Eldense continúa esperando una respuesta de la Federación Española de Fútbol para saber si finalmente puede contar o no con sus jugadores extracomunitarios tras presentar de nuevo toda la documentación necesaria, amparados por un mandato de la FIFA.

Sin embargo, la Federación todavía no se ha pronunciado: "Entendíamos que al llegar el mandato FIFA sería sólo apretar el botón y que se tramitarían las fichas, pero no ha sido así", señala resignado el técnico azulgrana Dani Ponz, añadiendo en ese sentido que no entiende "que no se haya acatado la orden de un órgano superior".

De ese modo, el preparador deportivista sigue con su plantilla bajo mínimos para visitar el sábado (18 horas) al Rayo Ibense, ya que el lateral Manu Martínez está sancionado y Jaime Jornet, Pepe Palau y Rafeta entre algodones: "Lo más preocupante es que al final nos pasará factura, no se puede poner a gente que no está al cien por cien porque pueden haber lesiones de gravedad", sentencia.