La última «guerrera»

Turquía y Ucrania serán los rivales del equipo nacional.

La lateral Club Balonmano Elche Mustang Ivet Musons (Sant Quirze del Vallès 17-6-93) es una de las principales novedades en la convocatoria de la Selección Española para los partidos de clasificación para el Europeo de Francia de 2018, en los que las «guerreras» se van a enfrentar en Melilla a Turquía (24 septiembre) y jugarán en Lituania (2 de octubre).

En la lista del seleccionador nacional, Carlos Viver, también están la santapolera Lara González (Team Esbjerg de Dinamarca), la ilicitana Ana Isabel Martínez (Niza de Francia), que son más habituales; y la portera eldense Estela Carreras (Atlético Guardés).

Ivet Musons se ha ganado, por méritos propios, su convocatoria después de finalizar la temporada pasada como una de las máximas goleadoras de la Liga de División y haber comenzado la actual de forma fulgurante con 11 goles en cada uno de los partidos que ha disputado el conjunto franjiverde.

La lateral del Elche reconoce que «ha sido una grata sorpresa y un gran premio al trabajo de los últimos años. Había estado en alguna concentración en categorías inferiores y en una del equipo B de España, pero es la primera vez que me llaman para la absoluta. Para mí ya era un premio estar entre las primeras 18 elegidas y estar en la lista final de 16 definitiva me sorprendió», comenta la jugadora catalana.

Después del bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, las platas en los Europeos de Macedonia 2008 y Croacia-Hungría 2014 y el bronce en el Mundial de Brasil 2011, España sólo pudo ser sexta en Río de Janeiro 2016, y ocupó la undécima plaza en el Mundial de 2015 y el Europeo de 2016. El seleccionador nacional está ahora intentando realizar un progresivo cambio regeneracional después de una década llena de éxitos.

Musons confía en meter la cabeza. «Van a haber cambios y hay que intentarlo. Hemos disfrutado de una generación muy buena y va a ser difícil igualar los premios que han conseguido».

La goleadora franjiverde tuvo este pasado verano tuvo varias ofertas para dejar el Elche Mustang y marcharse a equipos con más potencial económico. Sin embargo decidió quedarse. «Fue una decisión muy difícil. Como todos los últimos veranos he tenido ofertas, pero compagino el balonmano con los estudios de Ciencias del Deportes. Al final, después de una charla con el entrenador, Joaquín Rocamora, decidí quedarme para seguir con los estudios y terminar de aprender. Es mi quinto año en el Elche y para mí es como mi segunda casa. Al final los consejos de mi entrenador fue acertado, aunque no contaba con entrar en la convocatoria para estos partidos del PreEuropeo (risas)».

Ivet Musons ha recibido multitud de felicitaciones por su convocatoria de parte de su familia y de sus compañeros de club y también de Lara González y de Ana Martínez. «Con Lara y con Ana no llegué a coincidir en el Mustang. Justo el año que llegue se fue Ana, a la que conozco por amigas comunes y a Lara también la conozco de la universidad. Voy a viajar a la concentración con Lara. Ambas me han dicho que el ambiente en la selección es muy bueno y que no voy a tener problemas en integrarme».

Ivet Musons confía en mostrar con España el excelente nivel con el que ha iniciado la Liga.