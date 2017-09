Dani Ponz: "El Eldense todavía tiene margen de mejora"

El entrenador del Eldense, Dani Ponz, mantiene los pies en el suelo. Pese a que su equipo se mantiene como líder invicto del grupo VI de Tercera División, el técnico azulgrana no lanza las campanas al vuelo, sino que todavía se exige más: "El Eldense aún tiene margen de mejora, no estamos donde creo que deberíamos estar en septiembre", señala al tiempo que recuerda que "los resultados están acompañando, y es de agradecer que nuestros jugadores estén tan implicados".

En cuanto a la confección de la plantilla, el preparador afirma que no conoce "al cien por cien" los problemas que están sufriendo los tránfers de los jugadores sudamericanos que todavía no han podido debutar a sus órdenes: "Desconozco lo que está pasando, se han hecho todos los pasos, están dados de alta en la Seguridad Social incluso, pero no se ha podido realizar la ficha", sentencia Dani Ponz.

Ponz prepara el choque del domingo (18 horas) frente al Roda en el Nuevo Pepico Amat, un equipo "superior a nosotros sobre el papel, aunque para mí mi equipo siempre es el mejor", asegura al tiempo que remarca el gran potencial económico que tiene el Roda: "Los contratos que ofrecen ellos no los puede ni imaginar el Eldense". En ese sentido, señala que "hablamos en su día con Ángel Ortega o Esaú, pero no podíamos competir con las ofertas que les realizaron en el Roda".

Para el partido ante el cuadro castellonense, el preparador tiene las dudas de Jaime Jornet, quien ha recaído de su lesión, así como Kike Torrent y el recientemente fichado Pepe Palau quien se lesionó "el día de su presentación al hacerse un corte de 6 centímetros cuando iba en bicicleta", señala Ponz al tiempo que hace un llamamiento a la afición para que acudan a ver el choque ante el Roda: "Será un partido atractivo para el público, no vienen a encerrarse como otros conjuntos, se verá a dos equipos que salen a por el partido desde el primer momento", afirma.