El Barça-Eibar abre la quinta jornada

El Barcelona estrenará esta noche (22.00 horas) en el Camp Nou y frente al Eibar su liderato en solitario en el primer partido sin Ousmane Dembélé, que, lesionado de gravedad, estará cuatro meses de baja. La ausencia del francés, que había sido titular en los dos últimos partidos (Juventus y Getafe), abre un nuevo escenario. El Barça no parece dispuesto cubrir la baja de Dembélé con un nuevo fichaje y seguramente ha llegado el momento de Gerard Deulofeu.

El canterano, repescado esta temporada, tiene una oportunidad que ni soñada. Consciente de que su papel en el equipo de Ernesto Valverde iba a ser secundario, primero por la presencia de Neymar y después por la de Dembélé, ahora Deulofeu está en todas las listas como el primer candidato a ocupar la plaza de tercer delantero.

Y es que las otras opciones existentes (Denis Suárez, Paco Alcacer o Arda Turan) no tienen las mismas opciones. En el caso de Denis, seguramente Valverde contará con él como alternativa de Iniesta en la medular como se vio en Getafe; Alcácer podría tener minutos más como nueve y Arda Turan no parece contar para el técnico y podría plantearse cambiar de aires. Después de que en el último partido de Liga, Valverde únicamente realizara un cambio respecto al once que se midió al Juventus (Sergi Roberto por Semedo), la alineación plantea muchos interrogantes, sobre todo porque dos de los jugadores que entraron en la segunda parte en Getafe (Denis y Paulinho) fueron fundamentales.



Valencia-Málaga

El Valencia recibe hoy (20.00), en Mestalla, en encuentro liguero entre semana, al Málaga en un encuentro en el que el cuadro local, tras tres empates consecutivos, buscará la victoria frente a un rival en crisis que todavía no ha sido capaz de puntuar en las cuatro primeras jornadas del campeonato. Por lo que respecta al equipo local, a pesar de mantenerse imbatido, tras haber jugado ante rivales como el Real Madrid o el Atlético de Madrid, y de las buenas sensaciones ofrecidas en el derbi ante el Levante, el Valencia necesita sumar los tres puntos para ver reflejada en la clasificación su buen momento de juego.

El único pero al equipo que entrena Marcelino García Toral en el arranque de temporada es el gol, ya que, a pesar de generar ocasiones, al Valencia le falta acierto.