Un equipo y una ilusión

El equipo de ciclocross Ginestar-Delikia Sports, perteneciente a la Fundación Ciclista Benicadell, se estrenará, el próximo día 8 de octubre, en el II Trofeo L'Enova, prueba puntuable para Challenge de la Comunitat Valenciana. Será la puesta de largo de una escuadra que va a estar liderada por el ciclista de La Vila, Felipe Orts, el cántabro Ismael Esteban y la corredora alicantina Elena Lloret. El esfuerzo de la Fundación Benicadell por crear el primer equipo continental español alrededor de Orts, subcampeón del mundo sub'23, ha dado sus frutos.

Con sede en Alcoy, contará con el apoyo de dichas firmas comerciales y de otras como Bioracer, Rotor y Ridley. La presentación de la nueva escuadra tendrá lugar el 26 de septiembre en Madrid en la sede del Consejo Superior de Deportes, lo que demuestra que a nivel nacional se le está dando un gran respaldo al proyecto.

El corredor alicantino logró el pasado enero en Bieles (Luxemburgo) la medalla de plata en el Mundial sub'23. Además, la pasada campaña consiguió el título de campeón de España de la categoría y la general de la Copa de España. «Hay que seguir creciendo. Ahora con los élites voy a competir en la Copa del Mundo, en la de España y en la Challenge de la Comunidad. Mi objetivo es subir el nivel, conocer los circuitos y adaptarme a unos ritmos diferentes de competición. Va a ser un año de aprendizaje porque en Europa los circuitos son diferentes, el barro se impone sobre los terrenos duros como aquí y el público se vuelca con los corredores. Es otro mundo y adaptarte a ello no es fácil», reconoce Felipe Orts antes de confesar que «con la creación del equipo yo sólo me tengo que preocupar de darle a los pedales y no en buscar patrocinadores, materiales, organizar los viajes... Entrenar y competir es lo que debo hacer y no perder tiempo en otras cosas». Su debut internacional tendrá lugar en Ardooie, Bélgica.

Llegar al «top ten»

«En estos momentos desconozco dónde voy a estar. La pasada campaña competí al final con la élite y estaba entre los veinte primeros. Ahora habrá que intentar entrar alguna vez dentro de los diez», relata Orts.

Su entrenador sigue siendo Jordi Reñé: «Llevo cinco años con él y cada temporada noto que voy a más. Su trabajo conmigo está siendo muy bueno».

Tendrá como compañeros a Esteban y Elena Lloret. El cántabro se proclamó la pasada campaña campeón de España absoluto, así como ganador de la Copa de España. Además, consiguió estar entre los treinta primeros en el Campeonato del Mundo celebrado también en Bieles.

Por su parte, Elena Lloret es una de las mejores corredoras españolas de la modalidad. «Creo que podemos hacer un buen trabajo los tres y darle satisfacciones a los que están confiando en nosotros. Tenemos tres años por delante y eso te da tranquilidad», dice Orts antes de que su paisana asegure que «la idea que está llevando a cabo un grupo de profesionales y empresas para potenciar este deporte es digno de elogio». La ciclista vilera iniciará la temporada en el ciclocross, en las pruebas nacionales, y luego la derivará al mountain bike.

El equipo está diseñado a tres años vista con la idea de que Orts vaya creciendo como ciclista. En su debut en la categoría absoluta debe tener paciencia, aunque su potencial es enorme y se confía en que vuelva a colocar al ciclocross español en el mapa mundial.

En suma, un proyecto muy ambicioso encaminado a conseguir que Orts pueda plantar cara en un par de años a la élite del ciclocross del centro de Europa. «Felipe tiene piernas y cabeza para competir con los mejores desde el primer año», confirma Elena Lloret.