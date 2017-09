La empresa Triwhite Go For It organizará el Medio Maratón de Santa Pola

El Medio Maratón de Santa Pola será organizado, en el tercer domingo de enero, por la empresa alicantina Triwhite Go For It, la misma que el domingo, día 24 de septiembre, va a poner en marcha el Triatlón de la villa marinera. Una cita ya consolidada dentro del atletismo nacional que contará con infinidad de actividades paralelas. De esta forma, el Club de Atletismo de Santa Pola, que la ha venido poniendo en marcha en los últimos años, quedará relegado. La concejala de Deportes del Ayuntamiento santapolero, Loli Tomás, ha confirmado este cambio. Se desea que Santa Pola siga siendo un referente en la organización de este tipo de competiciones populares.

Una dura triatlón

Los atletas del Triatlón Cross Santa Pola tendrán que completar 1.000 metros en un circuito en el mar con salida en el Espigón de Peña Grande, la segunda transición será por un perímetro de 18.800 metros por la Sierra de Santa Pola y finalmente una carrera a pie de 4.800 metros. Las inscripciones se pueden formalizar hasta el 21 de septiembre con un coste de 32 euros y la entrega de dorsales se realizará el sábado 23 de 10 a 14 horss y de 16 a 20 hs., mientras que el domingo será de 6.30 a 8.30 horas. La categoría absoluta masculino saldrá a las 10 hs., los Veteranos 1, 2 y 3 a las 10.10 hs., todas las categorías féminas a las 10.20 hs. y los cadetes, junior y Sub 23 masculinos a partir de las 10.30 hs. Las categorías serán Cadetes nacidos entre los años 2.000 y 2.002, Junior 1.998 y 1.999, Sub 23 1.994 a 1.997, ABS Senior 1.978 a 1.993, Veteranos 1, 1.968 a 1.977, Veteranos 2, 1.958 a 1.967 y Veteranos 3, 1.957 y anteriores. Obtendrán trofeo los ganadores, segundos y terceros clasificados generales tanto en categoría femenina como masculina en todas las modalidades y medallas los ganadores, segundos y terceros clasificados en categorías Infantil, Cadete, Junior, Sub 23, Veteranos 1, Veteranos 2 y Veteranos 3, tanto masculino como femenino.

La quinta y última edición de este triatlón se la adjudicó Jesús Ramírez del Club Triatlón Rodense de La Roda con un registro de 1 hora, 12 minutos y 13 segundos, en féminas ganó Eliana Sotelo en 1 hora, 21 minutos y 40 segundos y en locales triunfó Carlos Martínez con un tiempo de 1 hora, 16 minutos y 18 segundos.