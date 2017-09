Agridulce retorno de La Vila a la élite

Esta semana visitan al Barça en busca de su primera victoria en la máxima categoría.

Emocionante regreso de Rugby La Vila a la máxima categoría, la División de Honor, ante uno de los rivales más laureados del rugby español, el SilverStorm El Salvador, en un partido disputado ayer por la mañana y que terminó con victoria para los chamizos por un tanteo de 21-36.

Los actuales subcampeones de DH y Copa del Rey se adelantaban en el marcador en el minuto 3 con un golpe de castigo transformado por Graaff. El apertura visitante realizó una gran labor de distribución de juego, incluso fue el artífice del primer ensayo de su equipo en el minuto 7, que también sumaría los dos puntos a palos. Pero los recién ascendidos no perdieron la fe en sus posibilidades y, tras ser fieles a su sistema de juego multifase, llegaba el try del ala Luciano Martínez. Los tres cuartos de Castilla-León no se quedaban atrás, más bien se caracterizaban por unas incursiones muy incisivas y eléctricas, difíciles de detener. Así llegaban los cinco puntos de Blanco. Con un interesante 7-17 se llegaba al descanso.

En la segunda parte, el conjunto capitaneado por el samoano Joe Samuelu Mamea arrancó con firmeza, distanciándose más en el marcador con las marcas de Kacilala, Wozniak y Sánchez. No obstante, los jonenses se crecieron ante las adversidades planteadas por un poderoso rival e iniciaron un enérgico contraataque, con potentes melés y juego dinámico, que hizo levantar de sus asientos a los aficionados blanquiazules ante los ensayos de Gonzalo Pérez y Franco Salice.

Esta semana llega el primer partido del bloque alicantino fuera de casa, con la visita de los vileros al campo del F. C. Barcelona, en busca de su primera victoria para luchar por la permanencia en esta trepidante liga de División de Honor.